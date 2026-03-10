Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Быстров объяснил, почему лидеры РПЛ теряют очки

Бывший футболист Владимир Быстров поделился мнением о потере очков лидерами Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва.
Фото: Global Look Press
В 20 туре три коллектива из топ-5 турнирной таблицы проиграли, ещё два сыграли вничью. По мнению Быстрова, команды, борющиеся за выживание, лучше подготовились к возобновлению сезона.

"Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам.

Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды ниже классом. Если бы сейчас был июнь, никто из лидеров не проиграл бы", — сказал Быстров в беседе с Metaratings.

"Краснодар" проиграл в 20 туре "Рубину" (1:2), "Зенит" уступил "Оренбург" (1:2), ЦСКА потерпел поражение от московского "Динамо" (1:4), "Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" (2:2), а "Балтика" разошлась миром с "Ростовом" (1:1).

При этом положение команд в топ-5 не изменилось. 21 тур РПЛ стартует в пятницу, 13 марта, матчем "Динамо" Махачкала — "Оренбург".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится