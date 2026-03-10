Быстров объяснил, почему лидеры РПЛ теряют очки

Бывший футболист Владимир Быстров поделился мнением о потере очков лидерами Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва.

Фото: Global Look Press

"Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам.