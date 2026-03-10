Быстров объяснил, почему лидеры РПЛ теряют очки

"Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам.
Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды ниже классом. Если бы сейчас был июнь, никто из лидеров не проиграл бы", — сказал Быстров в беседе с Metaratings.
"Краснодар" проиграл в 20 туре "Рубину" (1:2), "Зенит" уступил "Оренбург" (1:2), ЦСКА потерпел поражение от московского "Динамо" (1:4), "Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" (2:2), а "Балтика" разошлась миром с "Ростовом" (1:1).
При этом положение команд в топ-5 не изменилось. 21 тур РПЛ стартует в пятницу, 13 марта, матчем "Динамо" Махачкала — "Оренбург".