Тарасов оценил ничью "Локомотива" в матче с "Ахматом"

"В этом туре все лидеры допустили осечки. "Локомотив" мог выиграть, но времени не хватило, игроки сами создали себе проблемы. Станислав Саламович знает толк в футболе.
Результат закономерный. Железнодорожники заслуженно отыгрались, потому что во втором тайме полностью доминировали", — передаёт слова Тарасова "Спорт-Экспресс".
После 20 туров "Локомотив" с 41 очком располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ. В 21 туре железнодорожники сыграют в гостях с "Рубином". Встреча пройдёт в воскресенье, 15 марта.