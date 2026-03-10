Матчи Скрыть

Тарасов оценил ничью "Локомотива" в матче с "Ахматом"

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о ничейном результате команды в игре 20 тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Локомотив"
В понедельник, 9 марта, матч между командами завершился со счётом 2:2. По мнению Тарасова, такой результат является закономерным.

"В этом туре все лидеры допустили осечки. "Локомотив" мог выиграть, но времени не хватило, игроки сами создали себе проблемы. Станислав Саламович знает толк в футболе.

Результат закономерный. Железнодорожники заслуженно отыгрались, потому что во втором тайме полностью доминировали", — передаёт слова Тарасова "Спорт-Экспресс".

После 20 туров "Локомотив" с 41 очком располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ. В 21 туре железнодорожники сыграют в гостях с "Рубином". Встреча пройдёт в воскресенье, 15 марта.

