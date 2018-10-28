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Ари и Классон начнут матч против ЦСКА с первых минут

"Краснодар" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич - Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон - Ари.

Запасные: Адамов, С. Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 18:00
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