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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (17)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (17)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Ари и Классон начнут матч против ЦСКА с первых минут
"Краснодар" объявил состав на матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич - Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон - Ари.
Запасные: Адамов, С. Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич - Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон - Ари.
Запасные: Адамов, С. Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
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