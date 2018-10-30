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Андрей Червиченко: забитый мяч "Спартака" - следствие везения

Андрей Червиченко: забитый мяч "Спартака" - следствие везенияЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 12-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Была боевая игра, напоминавшая гладиаторские бои (улыбается). Техника и филигранные действия уступили место зубодробильным эпизодам, потому что сложилось ощущение, что в некоторых моментах игроки пытались друг друга убить, нежели забить мяч в чужие ворота. В какой-то момент показалось, что "Спартак" действует быстрее, не давая выходить из обороны и быстро перекрывая зоны, но не сказать, что переигрывал. Просто был побыстрее, ну и состав в целом у москвичей посильнее, у "Рубина" с подбором игроков много проблем, да вспомнить даже травму Сердара Азмуна в преддверии матча.

Забитый мяч "Спартака" - следствие везения, был 100% пенальти, вопросов нет. А то, что "Рубин" смог собраться и на последних минутах вырвал победу благодаря голу Егора Сорокина, который появился на поле за 5 секунд до решающего углового, говорит о том, что гости потеряли концентрацию. Получается, что у "Рубина" воля оказалась сильнее, чем у "Спартака".

- О двух матчах "Спартака" без Карреры:

Ничего не поменялось. Возможно, бегут чуть быстрее и бьются более безрассудно в некоторых моментах. То есть это некая заряженность на борьбу без дальнейшего продвижения вперёд. А так, ничего нового, играют как играли, каждый показывает то, что может в силу индивидуального оснащения. Моментов в Казани у "Спартака" толком и не было, гол - следствие пенальти. Грозное оружие в лице Фернандо... не поймёшь, то ли травмирован, то ли бастует вместе с другими легионерами из-за отставки Карреры.

- Об отсутствии в заявке "Спартака" на матч Зе Луиша, Фернандо и Луиза Адриано:

Читал о том, что это связано с их бунтом в связи с увольнением итальянца, хотя официальная версия - травмы. Если это протест игроков, значит, в коллективе всё совсем плохо. У них миллионные контракты, они должны выходить на поле и делать свою работу. Сам факт того, что не поехала в Казань именно эта троица, говорит о нездоровом положении вещей внутри клуба.

- Об игре Романа Ерёменко:

Лично я не понимаю, почему ему уделяется столько внимания. В своё время был неплохой футболист, но в итоге пропустил почти 2 года из-за своей распущенности и нарушения режима. Не пойму интереса к нему со стороны болельщиков и журналистов. Его финт, где он танцует одной ногой, уже все знают, и сегодня каждый соперник из "Рубина" спокойно читал это действие Ерёменко. Думаю, понижение интереса к его персоне пойдёт Роману на пользу: он сможет сконцентрироваться на себе и работе, которую нужно делать, а все разговоры вокруг него пока только мешают.
Теги: Червиченко Спартак Рубин
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