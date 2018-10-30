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Александр Анюков вышел на 4-е место по количеству игр за "Зенит"

Матч чемпионата 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) стал для Александра Анюкова 400-м в составе клуба.

36-летний защитник выступает за санкт-петербургский клуб с 2005 года.

Рекордсмены "Зенита" по числу проведенных игр:

1. Анатолий Давыдов – 456

2. Вячеслав Малафеев – 442

3. Лев Бурчалкин – 423

4. Александр Анюков – 400 (рекордсмен клуба по числу игр в еврокубках)

5. Александр Кержаков – 386

6. Владимир Голубев – 384

7. Михаил Бирюков – 383

8. Андрей Аршавин – 376

9. Михаил Лохов – 371

10. Павел Садырин – 360

ФК "Зенит"
Теги: Анюков Зенит
Сегодня, 08:21
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