Александр Анюков вышел на 4-е место по количеству игр за "Зенит"

Матч чемпионата 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) стал для Александра Анюкова 400-м в составе клуба.36-летний защитник выступает за санкт-петербургский клуб с 2005 года.Рекордсмены "Зенита" по числу проведенных игр:1. Анатолий Давыдов – 4562. Вячеслав Малафеев – 4423. Лев Бурчалкин – 4235. Александр Кержаков – 3866. Владимир Голубев – 3847. Михаил Бирюков – 3838. Андрей Аршавин – 3769. Михаил Лохов – 37110. Павел Садырин – 360