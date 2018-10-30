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Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото)

Игроки "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец не попали в заявку команды на матч 12-го тура РПЛ против "Спартака".

Иранец и россиянин получили повреждения после столкновения на предматчевой тренировке перед. Каждому наложили по 9 швов.

Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото)


О сроках восстановления футболистов будет сообщено позже.

ФК "Рубин"
Теги: Азмун Рубин Могилевец
Сегодня, 09:58
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#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья.......
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:16)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь уже в следующем матче оба выйдут на игру. Хотя с такой травмой можно было уже и со Спартаком сыграть. Кверквелия бы вышел!!!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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