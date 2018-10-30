Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото)

Игроки "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец не попали в заявку команды на матч 12-го тура РПЛ против "Спартака".Иранец и россиянин получили повреждения после столкновения на предматчевой тренировке перед. Каждому наложили по 9 швов.О сроках восстановления футболистов будет сообщено позже.