"Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля", - цитирует Степашина "КП Спорт".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера московского "Динамо" может быть назначен Валерий Карпин. Позднее президент РФС Александр Дюков подтвердил, что бело-голубые получили от организации разрешение вести переговоры с наставником сборной России.
1 мая должность главного тренера "Динамо" покинул Марцел Личка. Временно исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.
Степашин: мы рассматривали в "Динамо" Черчесова, но остановились на другой фигуре
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин сообщил, что клуб определился с кандидатом на пост нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"