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Агент подтвердил информацию об интересе "Ростова" и "Крыльев Советов" к Сулейманову

Агент нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев рассказал о переговорах с "Ростовом" и "Крыльями Советов".
Фото: "Чемпионат"
- "Ростов" и "Крылья Советов" проявляют предметный интерес к Сулейманову. Сейчас мы в процессе, общаемся с разрешения "Локомотива". Клуб готов рассмотреть и прямую продажу, но пока обсуждаем аренду с правом выкупа.

Центральный нападающий Тимур Сулейманов перешел в "Локомотив" прошлым летом в качестве свободного агента из "Пари НН". Нынешний контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2027 года. В составе "железнодорожников" 25-летний форвард провел 40 матчей в чемпионате России и Кубке страны, в которых записал в свой актив семь голов и две голевые передачи.

Источник: "Чемпионат"

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