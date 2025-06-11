"У Владимира арендное соглашение в "Сочи" завершается 30 июня. Но он выполним все требования, чтобы перейти в "Сочи" на полноценной основе. Скоро об этом должны объявить официально", - цитирует агента "СЭ".
Владимир Писарский, играющий на позиции центрального нападающего, выступал в этом сезоне за "Сочи" на правах аренды, которая включала опцию выкупа. Права на 29-летнего игрока принадлежат самарским "Крыльям Советов". В составе сочинской команды форвард провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
Агент: Писарский выполним все условия, чтобы перейти в "Сочи" на полноценной основе
Агент форварда "Сочи" Владимира Писарского Артем Бабырь рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"