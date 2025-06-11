По информации источника, московское "Динамо" начало переговоры с самарскими "Крыльями Советов" по трансферу Ивана Сергеева - переговоры находятся в активной фазе, футболист заинтересован в пероеходе.
В сезоне-2024/2025 Иван Сергеев провел за самарцев во всех турнирах 25 матчей и отметился 9 забитыми голами и 2 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего форварда в 3 миллиона евро, контракт нападающего с клубом действителен до лета 2027 года.
По итогам минувшего сезона самарские "Крылья Советов" заняли 10 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 31 балл. Бело-голубые расположились на 5 строчке с 56 очками.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Динамо" начало переговоры по переходу Ивана Сергеева из "Крыльев Советов"
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев может продолжить карьеру в московском "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"