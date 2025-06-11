"Игорь Шалимов продолжит работу вместе с тренерским штабом. Задача - возвращение в РПЛ", - передает "Матч ТВ" слова Котова.
Игорь Шалимов возглавил "Факел" в начале апреля 2025 года. Под его руководством команда провела восемь игр, в которых потерпела четыре поражения и четырежды сыграла вничью. По результатам прошедшего сезона воронежцы заняли последнее, 16-е место в турнирной таблице и покинули РПЛ.
В "Факеле" сообщили, что Шалимов продолжит работу в клубе вместе с тренерским штабом
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Факел"