"В ближайшие дни будет представлен план, касающийся как главного тренера, так и подготовки к новому сезону", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера азербайджанского "Сабаха".
Березуцкий возглавил "Сабах" в ноябре прошлого года. Стороны подписали трудовое соглашение до лета 2027 года. Под руководством российского специалиста команда завоевала Кубок Азербайджана и заняла пятую строчку в национальном чемпионате.
В "Сабахе" рассказали о будущем Березуцкого
В пресс-службе "Сабаха" ответили на вопрос о будущем главного тренера команды Василия Березуцкого.
Фото: ФК "Сабах"