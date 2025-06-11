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"СЭ": "Ахмат" заинтересован в нападающем "Локомотива" Сулейманове

Тимур Сулейманов может перебраться в Грозный.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Ахмат" заинтересован в приобретении у московского "Локомотива" форварда Тимура Сулейманова.

25-летний нападающий выступает за "железнодорожников" с лета 2024 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах за красно-зеленых во всех турнирах, провел на поле 1305 минут, забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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