"На момент последнего тура, 24 мая, "Зениту" сколько лет было? На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?" - приводит слова Горшкова "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" в турнирной таблице на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом Российской Премьер-Лиги на протяжении шести сезонов кряду.
В мае этого года петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба. После сезона состоялось собрание руководства клуба, на котором озвучились задачи на следующий сезон, который назвали юбилейным.
Защитник "Зенита" Горшков - о переносе юбилея: как можно, когда тебе 99 лет, праздновать 100?
Защитник "Зенита" Юрий Горшков рассказал о своем видении ситуации со столетием клуба.
Фото: ФК "Зенит"