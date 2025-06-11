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Защитник "Зенита" Горшков - о переносе юбилея: как можно, когда тебе 99 лет, праздновать 100?

Защитник "Зенита" Юрий Горшков рассказал о своем видении ситуации со столетием клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"На момент последнего тура, 24 мая, "Зениту" сколько лет было? На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?" - приводит слова Горшкова "Чемпионат".

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав от "Краснодара" в турнирной таблице на один балл. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом Российской Премьер-Лиги на протяжении шести сезонов кряду.

В мае этого года петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба. После сезона состоялось собрание руководства клуба, на котором озвучились задачи на следующий сезон, который назвали юбилейным.

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