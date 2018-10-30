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Андрей Аршавин дисквалифицирован на два матча

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин дисквалифицирован на два матча из-за своего удаления.

"За опасную грубую игру, выраженную в ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы после остановки игры, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кайрат" Андрея Аршавина дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 27 октября 2018 года", - такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.
Теги: Аршавин Кайрат
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