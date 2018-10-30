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Руслан Нигматуллин: Максименко не по годам хладнокровен. Это объединяет его с Акинфеевым

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин похвалил нынешнего голкипера красно-белых Александра Максименко.

"Чем хорош Максименко? Он не по годам хладнокровен. Это его объединяет с Акинфеевым. Тот, правда, раньше встал в ворота ЦСКА. Максименко прекрасно прошел все ступени в "Спартаке", заслужил место в составе. Играет уверенно, откровенных слабых мест у него не видно. Да, есть небольшие недочеты, которые поправимы. К нему еще придет опыт, он прибавит. Главное - не перехвалить.

Александр уже играет за молодежную сборную. Первая сборная? Лунев и Гильерме начали за нее выступать гораздо позже. В 20 лет встать в ворота национальной команды крайне сложно. Это отдельная тема. Максименко, думаю, включают в расширенный список, но пока ему, наверное, полезнее выступать за молодежку.

Максименко крепкий парень, не испытывает недостатка в весе и мощи. К тому же, довольно бесстрашный, бросается вперед руками и иногда даже головой", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
Теги: Нигматуллин Акинфеев Максименко Спартак
Вчера, 23:44
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#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 00:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Максименко один из вратарей вышки..
игра ногами,быстрая реакция на ситуацию при вводе мяча..игра в штрафной-это минус
хороший вратарь,коих было в Спартаке..
а вот в важных моментах подводил команду..жду Селихова
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:05)
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Болеет за:
«Спартак»
И Селихова не будем забывать! Больше одного из них оставлять смысла нет... Боюсь, продадут одного из них вскоре...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  afelayz  Россия, Красноярск (Вчера, 23:53)
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Болеет за:
«Енисей»
Спасибо Массимо, за доверие! Наши бы куй поставили! Реброва бы пихали.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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