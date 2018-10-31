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Сергей Кирьяков: в "Спартаке" началась какая-то агония после отставки Карреры

Сергей Кирьяков: в "Спартаке" началась какая-то агония после отставки Карреры Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу возможного прихода на должность наставника «Спартака» Валерия Карпина или Олега Кононова.

- Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин считается одним из фаворитов на позицию главного тренера красно-белых. Что принесет «Спартаку» его возвращение? Нужно ли это красно-белым и самому Карпину?

-Случится это возвращение или нет, мне судить сложно. Но то, что эта фамилия муссируется, думаю, это не просто идея, которая пришла в голову, а показатель того, как Валерий работает со своим нынешним клубом - «Ростовом», - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Это команда, у которой в прошлом чемпионате были огромные проблемы. Но в этом сезоне, когда Валерий провел и полноценную селекцию, и подготовительную часть, мы видим результат его работы: команда находится наверху. Так что не зря в СМИ часто упоминается его фамилия. Надо это «Спартаку» или нет? А почему нет? Карпин — спартаковец. Он имеет достаточно хорошее спартаковское прошлое в качестве игрока и в качестве тренера. Нужно ли ему это? Наверное, Валерий сам для себя это должен определить. Мы не знаем, какая сейчас ситуация после того расставания со «Спартаком», после стольких слов, сказанных в спину. Какая там ситуация с Федуном. Есть ли здесь момент самолюбия — вернуться, доказать все и выиграть, или же отмахнуться и сказать, что с этим человеком больше работать не буду. Поэтому если действительно с Валерием вели переговоры, он это сам для себя должен определить.

- Что будет с «Ростовом», если Карпин уйдет в «Спартак»? Все рухнет?

- Я бы не стал говорить так категорично. Если желание Карпина и «Спартака» совпадают, то вряд ли руководство «Ростова» сможет препятствовать уходу. Единственное, что можно будет сделать — начать поиски нового тренера, который смог бы в этой ситуации продолжить то, что сделал Карпин, и который приблизительно работает в таком же русле, исповедует тот же стиль игры, те же методики. Другое дело, что я не знаю, какая сейчас в «Ростове» финансовая ситуация. Слухи разные ходили. Так до конца не очень понятно, что творится внутри клуба и есть ли возможность опытному тренеру с именем предложить там работать. Это тоже тонкая тема.

- Также на должность главного тренера «Спартака» обсуждается и кандидатура Олега Кононова. Кононов подходит на эту роль?

- Не могу сказать, подходит или нет. Сейчас он в тульском «Арсенале». Непонятной выглядит вся эта ситуация. Вдруг началась в «Спартаке» какая-то агония после отставки Карреры. Но думаю, что сейчас уже головы у руководителей немного остыли, и они приходят постепенно к какой-то логике. Думаю, что все это обсуждается, анализируется. А стоит или не стоит, мы увидим уже потом. Не думаю, что сейчас что-то надо комментировать. Просто надо дождаться решения руководства клуба, а потом уже говорить что-то по этому поводу.
Теги: Кирьяков Спартак
Сегодня, 04:02
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#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 04:06)
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Агония в спатаке началась с приходом Федуна. Уже 15 лет агонизируют


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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