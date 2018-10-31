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Сергей Веденеев: Паредес – единственный игрок "Зенита", который может начать атаку

Чемпион СССР в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что "сине-бело-голубые" в данный момент обладают лишь одним футболистом, который может качественно начать атаку от своих ворот, им является Леандро Паредес.

"Роберто Манчини вынужден был ставить Паредеса ближе к обороне, потому что именно Паредес вместе с Доменико Кришито в прошлом сезоне начинал атаки команды. Самый важный момент – умение довести мяч от своей штрафной площадки до площадки соперника без потерь и затрат времени. Было время, когда "Зенит" не умел этого делать. Тогда Данни брал мяч и тащил его до чужой штрафной. Потом этим занимался Халк. Сейчас нет ни одного, ни второго. Единственный игрок, который может качественно начать атаку от своей штрафной, – Паредес. Паредеса сейчас в "Зените" заменить некем. Клаудио Маркизио – это не тот футболист, который может полноценно заниматься функциями, которые выполняет Паредес. Семак в данный момент вынужденно ставит Паредеса на позицию ближе к атаке", – цитирует Веденеева РИА Новости.
Теги: Веденеев Паредес Семак Зенит
Сегодня, 17:06
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#2  vertel  латвия (Сегодня, 17:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Семак в данный момент вынужденно ставит Паредеса на позицию ближе к атаке", – цитирует Веденеева РИА Новости.
А вот этого, как раз и не видно- то, что Паредес совершил рывок и забил мастерским ударом КС, ни о чём не говорит. Это единичный случай, потому что Паредес продолжает играть в опорной зоне. Кузяев играет на атаку, Ерохин ни то, ни сё, а в опорной зоне только Паредес и Маркизио, которые ни в коей мере не являются опорниками.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 17:17)
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Болеет за:
ЦСКА
единственный или нет, но все таки для этого его и брали, не так ли?часто игру строят за счет одного игрока
где Паредес, где Влашич...да, есть те, кто тоже может выдать шедевр, но Шатов - не Паредес (как и Кузяев), так же и Дзагоев уже давно не Влашич
так и в Спартаке был Алекс. все вокруг него строилось
потому в нашем футболе это почти что норма


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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