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Сергей Веденеев: Паредес – единственный игрок "Зенита", который может начать атаку
Чемпион СССР в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что "сине-бело-голубые" в данный момент обладают лишь одним футболистом, который может качественно начать атаку от своих ворот, им является Леандро Паредес.
"Роберто Манчини вынужден был ставить Паредеса ближе к обороне, потому что именно Паредес вместе с Доменико Кришито в прошлом сезоне начинал атаки команды. Самый важный момент – умение довести мяч от своей штрафной площадки до площадки соперника без потерь и затрат времени. Было время, когда "Зенит" не умел этого делать. Тогда Данни брал мяч и тащил его до чужой штрафной. Потом этим занимался Халк. Сейчас нет ни одного, ни второго. Единственный игрок, который может качественно начать атаку от своей штрафной, – Паредес. Паредеса сейчас в "Зените" заменить некем. Клаудио Маркизио – это не тот футболист, который может полноценно заниматься функциями, которые выполняет Паредес. Семак в данный момент вынужденно ставит Паредеса на позицию ближе к атаке", – цитирует Веденеева РИА Новости.
"Роберто Манчини вынужден был ставить Паредеса ближе к обороне, потому что именно Паредес вместе с Доменико Кришито в прошлом сезоне начинал атаки команды. Самый важный момент – умение довести мяч от своей штрафной площадки до площадки соперника без потерь и затрат времени. Было время, когда "Зенит" не умел этого делать. Тогда Данни брал мяч и тащил его до чужой штрафной. Потом этим занимался Халк. Сейчас нет ни одного, ни второго. Единственный игрок, который может качественно начать атаку от своей штрафной, – Паредес. Паредеса сейчас в "Зените" заменить некем. Клаудио Маркизио – это не тот футболист, который может полноценно заниматься функциями, которые выполняет Паредес. Семак в данный момент вынужденно ставит Паредеса на позицию ближе к атаке", – цитирует Веденеева РИА Новости.
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