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Мурад Мусаев: двухматчевое противостояние с 1/4 финала Кубка - это правильное решение

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в 1/8 финала Кубка России.

- Начали игру обе команды осторожно, не было большого количества моментов. После забитого гола игра немного раскрылась, мы сделали ряд замен на усиление атаки. Сравняв счет, была игра атака на атаку. Могли мы забить, мог соперник забивать. Думаю, болельщики остались довольны. Команды отдали все силы, каждый хотел пройти дальше, но сегодня мы были удачливее.

- У вас была достаточно большая ротация. Насколько довольны игроками, которые ранее на часто играли?

- Как видите, Игнатьев забил победный гол. Остальным ребятам не хватало игрового ритма, это ощущалось. Все молодцы, выдержали. Довольны игроками.

- С 1/4 финала Кубка России будет два матча. Как считаете, это правильное нововведение?

- Думаю, это правильно. Так дойти до финала не будет зависеть от жребия. Сегодня жребий попал на Самару, играли в гостях. Это перелет, при местных зрителей игра. А так игра будет в равных условиях. Особенно хорошо это тем клубам, которые не участвуют в еврокубках. Это хорошая идея.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Мусаев Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 21:00
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#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 21:16)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Согласен полностью.
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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