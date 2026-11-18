- Я не верю, что "Локомотив" вылетит из РПЛ в этом сезоне. При любом тренере они будут вне зоны стыковых матчей и вылета по итогам сезона. Даже на зимний перерыв "Локо" уйдет вне зоны вылета и стыков. Опять же при любом тренере.
Понятно, что они сейчас не будут бороться за призовые места, но место в элите сохранят, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
После 14 туров "Локомотив" с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. После поражения от "Рубина" (0:1) команду покинул Михаил Галактионов. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Овчинников.