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Евгений Алдонин - Глушакову: если всё против тебя, играй с двойным усердием и от сердца!

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин посоветовал Денису Глушакову возвращать доверие болельщиков своей игрой.

"Посоветую Глушакову доказывать всё своей игрой. Слова тут точно не помогут. Только футбол, голы и передачи.

На то он и профессиональный игрок, чтобы не думать о посторонних вещах. У тебя есть контракт, и ты должен выполнять его условия. А если всё против тебя, нужно играть с двойным усердием и от всего сердца!", — сказал Алдонин.

RT
Теги: Алдонин Глушаков Спартак Каррера
Сегодня, 15:09
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2
(3)
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:42)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У интриганов нет сердца...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 15:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Так но играть не умеет толком.Так что этот совет для него не вариант.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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