«Паровоз» набирает ход: 7-й российской победой подряд «Локомотив» проводил Кононова в «Спартак»?

Гол Хёведеса - следствие ошибки голкипера "Арсенала"

«Локомотив» одержал очередную победу в чемпионате России и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. На этот раз «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал», приблизив возможный переход Олега Кононова в «Спартак».рассказывает о торжестве атакующего футбола на «РЖД Арене».Юрий Сёмин – настоящий боец. Можно констатировать это уже в сотый раз. В начале сезона «железнодорожники» буксовали, команда никак не могла забить, а скромные показатели забитых мячей и набранных очков совершенно не соответствовали статусу действующего чемпиона. Что сделал Сёмин? Ничего особенного, иногда производил замены, опробовал Бенедикта Хёведеса в роли крайнего защитника, попробовал использовать Гжегожа Крыховяка в центре защиты, не боялся менять Мануэла Фернандеша, вызывая недовольство самого португальца. Никакой революции Сёмин не придумал, зная, что с его командой ничего не произошло, а неудачи были скорее вызваны стечением обстоятельств и неважной формой лидеров. Сейчас «Локо» набрал великолепный ход, пошло-попёрло!В матче с «Арсеналом» «Локомотив» забил трижды, хотя мог отправить в ворота соперника и четыре-пять мячей. Москвичи забили уже в шестом матче подряд, а если не брать в расчёт Лигу чемпионов, с которой отношения пока не складываются, результативная серия «железнодорожников» и вовсе составляет 12 матчей! Разве кто-то теперь вспоминает о том, как «Локо» мучился на старте сезона в Суперкубке и первых турах РПЛ?При этом Сёмин показывает, что готов вносить необходимые коррективы. В первом тайме «Локомотив» легко открыл счёт, после чего, как показалось, расслабился. Вернуться в игру москвичам не удавалось до перерыва. Отсутствие классного глубокопосаженного плеймейкера стало проблемой. Миранчуки были слишком нацелены на атаку, Ману Фернандеш слишком сильно сваливался на край поля, а в центре Игорь Денисов и Дмитрий Баринов явно не справлялись с креативными задачами. После перерыва Сёмин явно показал, что он недоволен такой игрой. Двойная замена и перевод Крыховяка в центр поля стали залогом успеха. WhoScored поставил Крыховяку 8,5 балла за этот матч. Столько же получил Антон Миранчук – автор дубля. В итоге Крыховяк сделал 68 передач в матче, став по этому показателю лидером в составе обеих команд. 88,2% пасов польского хавбека были точными.Помогло «Локомотиву» и индивидуальное мастерство своих лидеров. Антон Миранчук в последнее время явно затмевает брата, хотя до этого именно Алексей активнее претендовал на роль лидера. Набрав великолепную форму, Антон стал одним из самых ценных игроков в составе своей команды. В матче Кубка России в ворота «Енисея» он также отметился дублем.Такая взаимозаменяемость лидеров для «Локомотива» очень важна. Подспорьем стало и возвращение на поле Джефферсона Фарфана. Понятно, что пока перуанец ещё очень далёк от своей оптимальной форме. Но в первом тайме, который он провёл на поле, Фарфан здорово цеплялся за мяч и приносил большую пользу команде. Фарфан в боевой форме после возвращения на поле Фёдора Смолова даст Сёмину необходимую вариативность в центре поля, чего в последнее время так не хватало «Локо».«Арсенал», потерпев поражение в Москве, не смог переместиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Тем не менее, вряд ли работа тренерского штаба туляков заслуживает критики. Скорее, напротив, периодически «Арсенал» очень здорово комбинировал, заставляя игроков «Локомотива» ломать голову над тем, как изменить ход матча. Во второй половине первого тайма «Арсенал» и вовсе реально доминировал на поле.Нет, шансы Кононова на переезд на «Открытие Арену» ничуть не уменьшились. Проблемой «Арсенала» является несоответствие исполнителей рисунку игры. Сколько шансов было у «Арсенала», чтобы забить? В скольких эпизодах Ткачёв, Горбатенко и Мирзов действовали неудачно, передерживая мяч, решая всё сделать самостоятельно вместо паса на выход один на один. Не вина тренера в том, что защитники «Арсенала» останавливаются, позволяя Крыховяку выкатить мяч под удар Миранчуку. И не Кононов виноват в том, что голкипер Артур Нигматуллин не справляется с не самым сложным ударом соперника. В плане рисунка игры и тактики к Кононову вопросов быть даже после такого поражения не может.В «Спартаке» с более классными исполнителями Кононов сможет реализовать свои задумки. Пока же бывший тренер «Краснодара» стремится создать команду, играющую в привлекательный футбол, хотя ей куда больше подходят контратаки и тактика минимизации ошибок. Футболисты «Арсенала» не мучаются на поле, спокойно выходят из под высокого прессинга, не прибегая к выносу мяча куда подальше. Но с таким составом нужно создавать гораздо больше моментов, иначе с 7 ударов в створ получится лишь 1 забитый мяч, как это было в игре с «Локомотивом».«Арсенал» склоняет на свою сторону нейтрального болельщика. Кононов соответствует философии «Спартака», удивительно, что руководство московского клуба до сих пор ещё не решило этот вопрос. Возможно, решение будет принято гораздо быстрее, если «Спартак» Рауля Рианчо не сможет обыграть «Рейнджерс», что необходимо для продолжения борьбы в Лиге Европы.1:0 – 26 Хеведес, 1:1 – 35 Беляев, 2:1 – 70 Ан. Миранчук, 3:1 – 74 Ан. Миранчук.– Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46).Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев (Лесовой, 67), Горбатенко (Бакаев, 56), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Хагуш, Джорджевич.Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).