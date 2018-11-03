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Луиз Адриано участвует в тренировке "Спартака"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано проводит тренировку с командой в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с "Уралом", который состоится в воскресенье в Москве.

В начале занятия игрок тренируется наравне с остальными футболистами красно-белых.

Бразильский форвард из-за травмы пропустил встречу 12-го тура с "Рубином" (1:1, 29 октября) и игру 1/8 финала Кубка с "Анжи" (1:0, 1 ноября).

Также из-за повреждений данные матчи пропустили нападающие Зе Луиш и Педро Роша, полузащитник Фернандо. В субботу они, в отличие от Луиза Адриано, тренировку "Спартака" пропускают.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 18:03
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#2  Гастэряну   (Сегодня, 19:37)
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online

луиза излечилась от падучей?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:16)
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online

Ни что что Роша улетел к жене и ребенку !? Вы там своем в своих сказках-инсайдах запутались?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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