Луиз Адриано участвует в тренировке "Спартака"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано проводит тренировку с командой в преддверии матча 13-го тура чемпионата России с "Уралом", который состоится в воскресенье в Москве.В начале занятия игрок тренируется наравне с остальными футболистами красно-белых.Бразильский форвард из-за травмы пропустил встречу 12-го тура с "Рубином" (1:1, 29 октября) и игру 1/8 финала Кубка с "Анжи" (1:0, 1 ноября).Также из-за повреждений данные матчи пропустили нападающие Зе Луиш и Педро Роша, полузащитник Фернандо. В субботу они, в отличие от Луиза Адриано, тренировку "Спартака" пропускают.