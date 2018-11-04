Александр Гацкан: хотелось большего, хотелось выиграть у "Краснодара"

Полузащитник ростовского клуба Александр Гацкан – о ничейном результате в выездном матче против "Краснодара".– Впечатления от игры? Хотелось большего, хотелось выиграть, – признался игрок. – Получилось тоже хорошо – ничья на выезде.– Нет, мы просто играли как всегда. Когда есть возможность, атакуем. Когда не успеваем, то садимся в оборону.– Да, это была одной из задач. Чем соперник меньше с мячом, тем лучше для нас.– Эмоции, игровые моменты. Всегда так бывает, поэтому ничего страшного в этом не вижу.– Конечно, жаль. Мы всегда играем на победу, но конкретно сегодня ничего страшного не случилось. Будем работать дальше.www.rusfootball.info