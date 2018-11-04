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Александр Гацкан: хотелось большего, хотелось выиграть у "Краснодара"

Полузащитник ростовского клуба Александр Гацкан – о ничейном результате в выездном матче против "Краснодара".


– Впечатления от игры? Хотелось большего, хотелось выиграть, – признался игрок. – Получилось тоже хорошо – ничья на выезде.

– "Ростов" сразу пошел в атаку. Была ли задача забить быстрый гол?
– Нет, мы просто играли как всегда. Когда есть возможность, атакуем. Когда не успеваем, то садимся в оборону.

– Активный прессинг применялся вашей командой, чтобы лишить "Краснодар" возможности владеть мячом?
– Да, это была одной из задач. Чем соперник меньше с мячом, тем лучше для нас.

– Что произошло в концовке встречи, когда вас пришлось буквально оттаскивать от оппонента?
– Эмоции, игровые моменты. Всегда так бывает, поэтому ничего страшного в этом не вижу.

– Есть удовлетворение от результата, если отталкиваться от сегодняшних реалий?
– Конечно, жаль. Мы всегда играем на победу, но конкретно сегодня ничего страшного не случилось. Будем работать дальше.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов Гацкан
Сегодня, 19:53
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