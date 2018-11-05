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Станислав Черчесов: Набабкин? Нам нужен был опытный игрок, обученный в оборонительных действиях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

"Смольников травмирован, а у нас впереди два непростых матча, поэтому нам нужен опытный игрок, обученный в оборонительных действиях. Мы рассматриваем его, по большому счету, как правого защитника. Он может сыграть на нескольких позициях. Это опытный футболист, он играет в Лиге чемпионов. Оt подходит нам и по человеческим качествам, и по игровым", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Набабкин Черчесов
Сегодня, 18:05
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 18:10)
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Оt подходит нам и по человеческим качествам

это к мукунку.он хороший
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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