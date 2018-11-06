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Источник: "Краснодар" арендует Глушакова зимой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков покинет команду зимой.

В аренде 31-летнего футболиста заинтересован "Краснодар", утверждает источник. Нынешний контракт Глушакова со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне Глушаков провел 7 матчей в чемпионате России.

Спорт день за днем
Теги: Краснодар Спартак Глушаков
Сегодня, 12:37
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(3)
#11  Saveger  СПб (Сегодня, 13:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Останется Галицкому собрать Кокорина и Тарасова для полного состава bad boys blue


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#10  stepanmlc   (Сегодня, 13:01)
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Болеет за:
«Спартак»
забирайте, только на совсем


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#9  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:01)
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Цитата: Schweinsteiger
мамайку к нам что ли?


Нет. Так получается, что Глушак вместе с Мамайкой пылить будет. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#8  ajax101  Москва (Сегодня, 12:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
При сегодняшнем составе Краснодара (а там есть еще группа молодых и перспективных игроков), Глушаков теперь уже не выдержит конкуренции.


И начнутся в Краснодаре тренерские отставки... (не дай Бог, конечно)

Цитата: Schweinsteiger
мамайку к нам что ли?


На воспитание?!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#7  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:56)
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Болеет за:
«Спартак»
мамайку к нам что ли?


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:51)
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Болеет за:
«Ростов»
При сегодняшнем составе Краснодара (а там есть еще группа молодых и перспективных игроков), Глушаков теперь уже не выдержит конкуренции.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:48)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
продано!!!(с)урааа)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 12:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pahitosik
Не знаю всей кухни в этом бардаке, но что-то подсказывает, что Глушака нельзя отдавать в аренду. Он ещё сможет приносить пользу команде. В аренду нужно.отдать весь селекционный отдел, родионова и измайлова. Изгнать брата федуна. Основного федуна не упоминаю по простой причине-бабло для клуба.


Нынешний Глушаков играть за Спартак не будет. В Краснодаре может быть, особенно поначалу... а потом на лавку к другу Шишкину.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  pahitosik  Москва (Сегодня, 12:43)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю всей кухни в этом бардаке, но что-то подсказывает, что Глушака нельзя отдавать в аренду. Он ещё сможет приносить пользу команде. В аренду нужно.отдать весь селекционный отдел, родионова и измайлова. Изгнать брата федуна. Основного федуна не упоминаю по простой причине-бабло для клуба.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:40)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
обменять на хер на Жигулева или Ари!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Для Дениски открывается новый рынок по продаже самогонки smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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