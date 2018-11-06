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Фернандо вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Фернандо тренировался в общей группе.

Футболист получил повреждение в матче группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Он отсутствовал из-за травмы бедра.

Команда продолжает подготовку к ответному матчу четвертого тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Красно-белые начали тренировку во вторник с индивидуальной работы в тренажерном зале. После теоретического занятия, которое провел исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, игроки вышла на поле.

ФК "Спартак"
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 17:44
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#4  ale  Вятка (Сегодня, 18:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
опять шлюшка первая на ветке про спартак. лишь бы посрать, целыми днями и ночами свои грязные посты строчат


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#3  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:07)
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online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
#2  Игорь Владимирович  Н. Москва (Сегодня, 18:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя сказать, что без него было все супер, скорее так же хреново, как и с ним.
Имхо, с его игрой в этом сезоне Спартак не... Кака, впрочем, и без него. Короч, с его нынешней формой, он команду не усиливает.

Бляссинг, вали с ветки нах,


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:57)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зря, мог бы еще пофилонить, пока в свинарне всё не уляжется. А теперь после каждого свиночпока, епанутое свиное общество из него виноватого делать будут..., ему это надо?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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