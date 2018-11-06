Фернандо вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Фернандо тренировался в общей группе.Футболист получил повреждение в матче группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Он отсутствовал из-за травмы бедра.Команда продолжает подготовку к ответному матчу четвертого тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Красно-белые начали тренировку во вторник с индивидуальной работы в тренажерном зале. После теоретического занятия, которое провел исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, игроки вышла на поле.