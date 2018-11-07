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Фернандо рассказал, почему "Спартак" так много забивает со стандартов

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал, почему московский клуб часто забивает при помощи стандартов.

"Все дело в том, что большинство команд, которые выходят против нас, действуют в очень глубокой обороне. Они знают, что мы сильны в атаке, и поэтому практически всегда выстраивают глубоко эшелонированную оборону, которую тяжело взламывать.

"Открытого" футбола почти нет. Поэтому многое решают стандарты. Этим объясняется такое количество мячей, забитых после розыгрышей штрафных и угловых", - рассказал Фернандо.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Фернандо
Сегодня, 12:55
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#3  зенитовец  СССР (Сегодня, 14:29)
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online

Фернандо рассказал, почему "Спартак" так много забивает со стандартов

Потому что судьи все свои: говно не сможет-судейка поможет! Вот потому и тренеруете одни стандарты. Игры нет, одни пенали, которые ещё говно на плаву держат.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#2  marlok  Иваново (Сегодня, 14:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи при штрафных.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 13:53)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Логично...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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