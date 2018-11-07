Фернандо рассказал, почему "Спартак" так много забивает со стандартов

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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14:17
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки
13:56
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже
12:16
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (12)
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (12)
10:55
Роман Бабаев: все в наших руках - в двух предстоящих домашних играх нужно решить вопрос выхода в плей-офф
Роман Бабаев: все в наших руках - в двух предстоящих домашних играх нужно решить вопрос выхода в плей-офф
10:30
Арнор Сигурдссон: возвращение Акинфеева - это очень важный момент. Он настоящая опора для всех нас
Арнор Сигурдссон: возвращение Акинфеева - это очень важный момент. Он настоящая опора для всех нас
10:13
Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами (6)
Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами (6)
09:28
Эдер: "Порту" был слишком силен (6)
Эдер: "Порту" был слишком силен (6)
09:22
"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров (1)
"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров (1)
08:23
Равиль Сабитов: выступление "Локомотива" в ЛЧ - показатель разницы скоростей, которые есть в РПЛ и еврокубках (6)
Равиль Сабитов: выступление "Локомотива" в ЛЧ - показатель разницы скоростей, которые есть в РПЛ и еврокубках (6)
01:40
У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту" (13)
У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту" (13)
01:04
Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты (2)
Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты (2)
00:54
"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф (72)
"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф (72)
Вчера, 23:44
Владимир Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит" (7)
Владимир Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит" (7)
Вчера, 23:18
"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой (10)
"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой (10)
Вчера, 23:04
Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки (1)
Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки (1)
Вчера, 22:53
"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем" (8)
"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем" (8)
Вчера, 22:36
Руслан Нигматуллин: Промес прав, поддержав Глушакова (2)
Руслан Нигматуллин: Промес прав, поддержав Глушакова (2)
Вчера, 22:32
Более 60 тысяч билетов продано на матч ЦСКА - "Рома"
Более 60 тысяч билетов продано на матч ЦСКА - "Рома"
Вчера, 22:07
Стал известен состав "Порту" на матч с "Локомотивом"
Стал известен состав "Порту" на матч с "Локомотивом"
Вчера, 22:06
Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту" (2)
Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту" (2)
Вчера, 22:05
"Интер" - "Барселона": стартовые составы
"Интер" - "Барселона": стартовые составы
Вчера, 22:02
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
Вчера, 21:34
Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей (3)
Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей (3)
Вчера, 21:12
Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу (42)
Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу (42)
Вчера, 20:41
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (89)
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (89)
Фернандо рассказал, почему "Спартак" так много забивает со стандартов
Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал, почему московский клуб часто забивает при помощи стандартов.
"Все дело в том, что большинство команд, которые выходят против нас, действуют в очень глубокой обороне. Они знают, что мы сильны в атаке, и поэтому практически всегда выстраивают глубоко эшелонированную оборону, которую тяжело взламывать.
"Открытого" футбола почти нет. Поэтому многое решают стандарты. Этим объясняется такое количество мячей, забитых после розыгрышей штрафных и угловых", - рассказал Фернандо.
ФК "Спартак"
"Все дело в том, что большинство команд, которые выходят против нас, действуют в очень глубокой обороне. Они знают, что мы сильны в атаке, и поэтому практически всегда выстраивают глубоко эшелонированную оборону, которую тяжело взламывать.
"Открытого" футбола почти нет. Поэтому многое решают стандарты. Этим объясняется такое количество мячей, забитых после розыгрышей штрафных и угловых", - рассказал Фернандо.
ФК "Спартак"
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