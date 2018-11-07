Фернандо рассказал, почему "Спартак" так много забивает со стандартов

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал, почему московский клуб часто забивает при помощи стандартов."Все дело в том, что большинство команд, которые выходят против нас, действуют в очень глубокой обороне. Они знают, что мы сильны в атаке, и поэтому практически всегда выстраивают глубоко эшелонированную оборону, которую тяжело взламывать."Открытого" футбола почти нет. Поэтому многое решают стандарты. Этим объясняется такое количество мячей, забитых после розыгрышей штрафных и угловых", - рассказал Фернандо.