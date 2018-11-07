Павел Колобков: продажа пива никак не повлияет на поведение болельщиков

Министр спорта РФ Павел Колобков положительно относится к перспективам возобновления продажи пива на стадионах."Вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт. Никаких инцидентов при этом не было.Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно", – сказал Колобков.