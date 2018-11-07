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Павел Колобков: продажа пива никак не повлияет на поведение болельщиков

Министр спорта РФ Павел Колобков положительно относится к перспективам возобновления продажи пива на стадионах.

"Вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт. Никаких инцидентов при этом не было.

Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно", – сказал Колобков.

ТАСС
Теги: Колобков
Сегодня, 14:06
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