"Арсенал" - "Анжи": команды определились с формами на предстоящий матч

?Сегодня оружейники сыграют в красной форме, махачкалинцы – в желтой.



?? Болеем за наших ??



Сегодня. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30. pic.twitter.com/9x5JEfmlj3 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) November 9, 2018

Тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи" определились с комплектами форм, в которых команды выйдут на матч 14-го тура РПЛХозяева проведут встречу в красной форме, гости - в желтой.Матч начнется в 19:30 по московскому времени.