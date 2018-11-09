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"Арсенал" - "Анжи": команды определились с формами на предстоящий матч

Тульский "Арсенал" и махачкалинский "Анжи" определились с комплектами форм, в которых команды выйдут на матч 14-го тура РПЛ

Хозяева проведут встречу в красной форме, гости - в желтой.



Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Тула Анжи
Сегодня, 13:44
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