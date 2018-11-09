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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Противостояние двух столиц, встреча "Локо" и "Рубина". Превью 14-го тура РПЛ
В центре внимания очередного тура нашего чемпионата битва между ЦСКА и "Зенитом", но на этих выходных нас ожидает много и другого интересного футбола. О битве столиц, уральском противостоянии, поездке чемпионов в Казань и проверке "Спартака" искусственным газоном Уфы - в этом материале.
Разговоры вокруг Кононова чуть-чуть стихли: инсайдеры сообщали о том, что он вступит в должность главного тренера московского "Спартака" в начале десятых чисел ноября и на этом успокоились. Так что, скорее всего, это последний матч специалиста во главе тульских "пушкарей".
Соперник под это дело попался не самый значимый, но способный отобрать очки. В прошлом туре Махачкала в битве последних мест обыграла "Енисей", а до этого устраивала периодические сенсации, например, с "Зенитом" и "Динамо". Учитывая манеру игры "Арсенала", легкомысленность и явный акцент на атакующие действия, можно сказать, что у "Анжи" есть все шансы - если команда сразу закроется и сумеет использовать свои моменты (а они будут точно), в последней своей игре в Туле Кононов вполне способен и вовсе уступить.
Уральское дерби. Причём любопытное в том плане, что обе команды играют абсолютно по-разному - смелый, с упором на собственные силы конструктив Парфёнова и типичный в плане стиля для нашего чемпионата Федотов. Пока что успешнее последнее - "Оренбург" опережает "Урал" в турнирной таблице на три очка (по нынешней плотности - не так уж и мало).
Хозяйский клуб объявил, что до конца года на своём новеньком стадионе "Екатеринбург-Арена", который был построен к чемпионату мира, до конца года "Урал" играть не будет - хотят поберечь газон - и временно переедет на стадион Уральской футбольной академии. Эта информация появилась на официальном сайте клуба, но вот представители Премьер-Лиги заявили о том, что "Урал" ещё не прислал все необходимые документы для "переезда". Впрочем, время пока остаётся.
В предыдущем туре Самара наконец-то набрала очки - команда постепенно выходит ямы, в которую угодила ещё при Тихонове. Божович моментально изменил сам футбол, что было отмечено буквально всеми - и журналистами, и болельщиками, - а вот победы пришлось немного подождать. Против Грозного тоже есть все шансы - команда Рахимова чувствует себя намного комфортнее против команд, которые берут инициативу на себя, а хозяева встречи вряд ли будут совсем уж доминировать в плане владения.
Против "Зенита" игра на прошлых выходных у "Ахмата" получилась неплохая, но вот нарушение Мохаммади в своей штрафной спутало грозненцам все карты. В остальном команда Рахимова выглядела очень даже неплохо.
Москвичи уже два тура не могут забить: сначала "Ахмат", а затем ЦСКА в матчах против "бело-голубых" сумели сдержать атакующую группу соперника. И в этом плане дончане вообще не обещают лёгкой жизни - южане пропускают очень голов в этом чемпионате. Впрочем, вряд ли стоит об этом напоминать, учитывая, насколько сейчас популярна работа Валерия Карпина в Ростове-на-Дону.
С другой стороны, два тура "Динамо" и не пропускает, так что, получается, нас ожидает битва двух неплохо обороняющихся команд. Конечно, не факт, что игра окажется "сухой" (вспомните недавнюю битву "Краснодара" и "Ростова"), но все шансы для этого есть.
"Бело-голубым" будет ещё тяжелее на этом непросто выезде из-за потери Соу. Полузащитник был важной частью в системе Хохлова (12 матчей в этом сезоне), но повреждение сухожилий не оставляет шансов - в этом году "динамовца" мы на поле не увидим.
Пока в стане "красно-белых" всё ещё царит ужас - болельщики не хотят видеть Федуна во главе клуба, Рианчо во главе команды, а Глушакова во главе раздевалки, - но положительные сдвиги в жизни "Спартака" есть. Правда, довольно условные. Наконец-то москвичи победили дома, обыграв "Рейнджерс" в Лиге Европы, но чрезвычайно плохо сыграли в обороне и пропустили от довольно скромного противника три мяча. До выздоровления ещё далеко.
Да и будет ли оно окончательным в том случае, если на место Рианчо придёт новый тренер и будет перекраивать всё заново?
"Уфа" стабильно удручает в течение всего сезона. Клуб не показывает и половины того, что башкирцы демонстрировали год назад. Может быть, рокировка в тренерском штабе пойдёт на пользу? Место Сергея Томарова занял Кириченко, так что болельщики уфимцев ждут перемен. Очевидно, что проблемы "Уфы" этого сезона связаны с руководством команды - состав в это межсезонье практически не изменился.
"Краснодар" абсолютно по делу грохнул на деле бельгийский "Стандард". У "быков" вообще всё в этом сезоне неплохо - в отличие от "Енисея". Мусаев вполне может пойти и на довольно глубокую ротацию, чтобы дать некоторым своим подопечным отдых, - настолько сейчас не верится в команду из Красноярска.
"Енисей" сместил Аленичева, но лучше не стало. Неделю назад в битве с "Анжи" сибиряки уступили и - пока что всё выглядит именно так - позволили всей футбольной общественности считать, что с одной командой на вылет мы уже определились.
Изначально игра должна была состояться в Красноярске, но из-за не обещающего ничего хорошего прогноза погоды РПЛ решила перенести игру в Краснодар. Таким образом команды поменялись кругами.
"Локомотив" разогнался до того, что стал в таблице уже вторым. Правда, действующий чемпион пошёл в обход Лиги Чемпионов, где проиграл всё подчистую, но сейчас речь идёт о внутреннем первенстве. Вопрос физической готовности на сей раз не должен всерьёз беспокоить Юрия Сёмина - всё-таки после игры с "Порту" до Казани четыре полноценных дня восстановления.
"Рубин" наоборот - неприметно, без лишнего шика очень уверенно набирал очки в начале турнира, а сейчас немного сбавил. В последних трёх турах команда Бердыева не сумела одержать ни одной победы. Ко всему прочем добавилась травма Азмуна, который был чрезвычайно важен для казанского футбола, но к этому матча иранец успеет восстановиться.
Безусловно, центральная встреча тура. И к ней и Москва, и Питер подходят далеко не в лучшем состоянии, что навевает определённые опасения - последние три матча между ЦСКА и "Зенитом" заканчивались 0:0.
ЦСКА не может победить на протяжении четырёх матчей. К неудаче с "Краснодаром" и ничьей с "Динамо" надо добавить два поражения от "Ромы". Успешное начало сезона (если учесть проблемы ЦСКА с кадрами) сменилось довольно тяжёлыми результатами - всё-таки молодость состава сказывается, и даже Гончаренко ничего не может с этим поделать.
Лидер чемпионата так же немного сбавил. Вылетел из кубка, сыграл вничью с "Бордо" и с большим трудом набирает очки в чемпионате. Но, несмотря на это, команда Семака остаётся более зрелой и качественной в плане исполнителей. Правда, в этом плане у питерцев есть небольшие проблемы - игру пропустит Паредес, схлопотавший удаление в минувшем туре.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Арсенал" - "Анжи"
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Разговоры вокруг Кононова чуть-чуть стихли: инсайдеры сообщали о том, что он вступит в должность главного тренера московского "Спартака" в начале десятых чисел ноября и на этом успокоились. Так что, скорее всего, это последний матч специалиста во главе тульских "пушкарей".
Соперник под это дело попался не самый значимый, но способный отобрать очки. В прошлом туре Махачкала в битве последних мест обыграла "Енисей", а до этого устраивала периодические сенсации, например, с "Зенитом" и "Динамо". Учитывая манеру игры "Арсенала", легкомысленность и явный акцент на атакующие действия, можно сказать, что у "Анжи" есть все шансы - если команда сразу закроется и сумеет использовать свои моменты (а они будут точно), в последней своей игре в Туле Кононов вполне способен и вовсе уступить.
"Урал" - "Оренбург"
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Уральское дерби. Причём любопытное в том плане, что обе команды играют абсолютно по-разному - смелый, с упором на собственные силы конструктив Парфёнова и типичный в плане стиля для нашего чемпионата Федотов. Пока что успешнее последнее - "Оренбург" опережает "Урал" в турнирной таблице на три очка (по нынешней плотности - не так уж и мало).
Хозяйский клуб объявил, что до конца года на своём новеньком стадионе "Екатеринбург-Арена", который был построен к чемпионату мира, до конца года "Урал" играть не будет - хотят поберечь газон - и временно переедет на стадион Уральской футбольной академии. Эта информация появилась на официальном сайте клуба, но вот представители Премьер-Лиги заявили о том, что "Урал" ещё не прислал все необходимые документы для "переезда". Впрочем, время пока остаётся.
"Крылья Советов" - "Ахмат"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
В предыдущем туре Самара наконец-то набрала очки - команда постепенно выходит ямы, в которую угодила ещё при Тихонове. Божович моментально изменил сам футбол, что было отмечено буквально всеми - и журналистами, и болельщиками, - а вот победы пришлось немного подождать. Против Грозного тоже есть все шансы - команда Рахимова чувствует себя намного комфортнее против команд, которые берут инициативу на себя, а хозяева встречи вряд ли будут совсем уж доминировать в плане владения.
Против "Зенита" игра на прошлых выходных у "Ахмата" получилась неплохая, но вот нарушение Мохаммади в своей штрафной спутало грозненцам все карты. В остальном команда Рахимова выглядела очень даже неплохо.
"Ростов" - "Динамо"
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Суббота, 19:00. Матч ТВ
Москвичи уже два тура не могут забить: сначала "Ахмат", а затем ЦСКА в матчах против "бело-голубых" сумели сдержать атакующую группу соперника. И в этом плане дончане вообще не обещают лёгкой жизни - южане пропускают очень голов в этом чемпионате. Впрочем, вряд ли стоит об этом напоминать, учитывая, насколько сейчас популярна работа Валерия Карпина в Ростове-на-Дону.
С другой стороны, два тура "Динамо" и не пропускает, так что, получается, нас ожидает битва двух неплохо обороняющихся команд. Конечно, не факт, что игра окажется "сухой" (вспомните недавнюю битву "Краснодара" и "Ростова"), но все шансы для этого есть.
"Бело-голубым" будет ещё тяжелее на этом непросто выезде из-за потери Соу. Полузащитник был важной частью в системе Хохлова (12 матчей в этом сезоне), но повреждение сухожилий не оставляет шансов - в этом году "динамовца" мы на поле не увидим.
"Уфа" - "Спартак"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Пока в стане "красно-белых" всё ещё царит ужас - болельщики не хотят видеть Федуна во главе клуба, Рианчо во главе команды, а Глушакова во главе раздевалки, - но положительные сдвиги в жизни "Спартака" есть. Правда, довольно условные. Наконец-то москвичи победили дома, обыграв "Рейнджерс" в Лиге Европы, но чрезвычайно плохо сыграли в обороне и пропустили от довольно скромного противника три мяча. До выздоровления ещё далеко.
Да и будет ли оно окончательным в том случае, если на место Рианчо придёт новый тренер и будет перекраивать всё заново?
"Уфа" стабильно удручает в течение всего сезона. Клуб не показывает и половины того, что башкирцы демонстрировали год назад. Может быть, рокировка в тренерском штабе пойдёт на пользу? Место Сергея Томарова занял Кириченко, так что болельщики уфимцев ждут перемен. Очевидно, что проблемы "Уфы" этого сезона связаны с руководством команды - состав в это межсезонье практически не изменился.
"Краснодар" - "Енисей"
Воскресенье, 16:00. Матч Наш Спорт
Воскресенье, 16:00. Матч Наш Спорт
"Краснодар" абсолютно по делу грохнул на деле бельгийский "Стандард". У "быков" вообще всё в этом сезоне неплохо - в отличие от "Енисея". Мусаев вполне может пойти и на довольно глубокую ротацию, чтобы дать некоторым своим подопечным отдых, - настолько сейчас не верится в команду из Красноярска.
"Енисей" сместил Аленичева, но лучше не стало. Неделю назад в битве с "Анжи" сибиряки уступили и - пока что всё выглядит именно так - позволили всей футбольной общественности считать, что с одной командой на вылет мы уже определились.
Изначально игра должна была состояться в Красноярске, но из-за не обещающего ничего хорошего прогноза погоды РПЛ решила перенести игру в Краснодар. Таким образом команды поменялись кругами.
"Рубин" - "Локомотив"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
"Локомотив" разогнался до того, что стал в таблице уже вторым. Правда, действующий чемпион пошёл в обход Лиги Чемпионов, где проиграл всё подчистую, но сейчас речь идёт о внутреннем первенстве. Вопрос физической готовности на сей раз не должен всерьёз беспокоить Юрия Сёмина - всё-таки после игры с "Порту" до Казани четыре полноценных дня восстановления.
"Рубин" наоборот - неприметно, без лишнего шика очень уверенно набирал очки в начале турнира, а сейчас немного сбавил. В последних трёх турах команда Бердыева не сумела одержать ни одной победы. Ко всему прочем добавилась травма Азмуна, который был чрезвычайно важен для казанского футбола, но к этому матча иранец успеет восстановиться.
ЦСКА - "Зенит"
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Безусловно, центральная встреча тура. И к ней и Москва, и Питер подходят далеко не в лучшем состоянии, что навевает определённые опасения - последние три матча между ЦСКА и "Зенитом" заканчивались 0:0.
ЦСКА не может победить на протяжении четырёх матчей. К неудаче с "Краснодаром" и ничьей с "Динамо" надо добавить два поражения от "Ромы". Успешное начало сезона (если учесть проблемы ЦСКА с кадрами) сменилось довольно тяжёлыми результатами - всё-таки молодость состава сказывается, и даже Гончаренко ничего не может с этим поделать.
Лидер чемпионата так же немного сбавил. Вылетел из кубка, сыграл вничью с "Бордо" и с большим трудом набирает очки в чемпионате. Но, несмотря на это, команда Семака остаётся более зрелой и качественной в плане исполнителей. Правда, в этом плане у питерцев есть небольшие проблемы - игру пропустит Паредес, схлопотавший удаление в минувшем туре.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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