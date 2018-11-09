Мурад Мусаев - лучший тренер "Краснодара" по проценту набранных очков после 25 матчей

Мурад Мусаев вчера провёл свой 25-й матч во главе "Краснодара" и одержал 16-ю победу.Команда набрала под его руководством 68% от максимально возможного количества очков – это лучший показатель среди всех специалистов, когда-либо тренировавших "быков".Мусаев занимает пост старшего тренера "Краснодара" с весны 2018 года.