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Мурад Мусаев - лучший тренер "Краснодара" по проценту набранных очков после 25 матчей

Мурад Мусаев вчера провёл свой 25-й матч во главе "Краснодара" и одержал 16-ю победу.

Команда набрала под его руководством 68% от максимально возможного количества очков – это лучший показатель среди всех специалистов, когда-либо тренировавших "быков".

Мусаев занимает пост старшего тренера "Краснодара" с весны 2018 года.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Мусаев
Сегодня, 14:39
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2
(1)
#2  Калина   (Сегодня, 15:34)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
то ли еще будет
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
#1  vvSpartak   (Сегодня, 14:45)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Остаётся только пожелать продолжать в том же духе


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
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