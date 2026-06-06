Драка и два удаления: Португалия обыграла Чили перед стартом чемпионата мира

Сборная Португалии успешно завершила заключительный контрольный матч перед стартом чемпионата мира 2026 года.

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На своём поле команда Роберто Мартинеса обыграла Чили со счётом 2:1. До перерыва зрители голов не увидели, зато во втором тайме хозяева дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Гонсалу Гедеш, а затем преимущество португальцев увеличил Бруну Фернандеш.



Уже в компенсированное время Лукас Сепеда сократил отставание гостей, однако на итоговый результат это не повлияло.



Одним из ключевых эпизодов встречи стало удаление сразу двух футболистов ещё до перерыва. После потасовки красные карточки получили Рафаэл Леау, который ударил соперника в лицо, и защитник чилийской команды Иван Роман.