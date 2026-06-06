ФИФА разрешила проносить бутылки с водой на матчи ЧМ-2026

ФИФА уточнила правила посещения матчей чемпионата мира 2026 года и разрешила болельщикам приносить на стадионы пластиковые бутылки с водой.

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Согласно заявлению организации, зрители смогут пронести одну запечатанную мягкую пластиковую бутылку объёмом до 590 мл. Ранее появлялись сообщения, что бутылки могут попасть под полный запрет из соображений безопасности.



При этом ограничения всё же останутся. Жёсткие многоразовые ёмкости на аренах чемпионата мира использовать не разрешат.



Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории США, Канады и Мексики.