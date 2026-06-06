Как пишет SoccerNews.nl, нападающий сборной Нидерландов входит в число трансферных целей "Тоттенхэма" на летнее окно. Сообщается, что инициатором возможного перехода выступает наставник лондонцев Роберто Де Дзерби.
Итальянский специалист давно следит за карьерой футболиста и высоко оценивает его игровые качества. Дополнительным фактором может стать недавняя смена тренера в стане мерсисайдцев.
Источник утверждает, что после ухода Арне Слота Гакпо начал рассматривать вариант с продолжением карьеры в другом клубе.
"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля" - источник
Будущее Коди Гакпо в "Ливерпуле" остаётся неопределённым.
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