"Тоттенхэм" нацелился на форварда "Ливерпуля" - источник

Будущее Коди Гакпо в "Ливерпуле" остаётся неопределённым.



Фото: Getty Images

Как пишет SoccerNews.nl, нападающий сборной Нидерландов входит в число трансферных целей "Тоттенхэма" на летнее окно. Сообщается, что инициатором возможного перехода выступает наставник лондонцев Роберто Де Дзерби.



Итальянский специалист давно следит за карьерой футболиста и высоко оценивает его игровые качества. Дополнительным фактором может стать недавняя смена тренера в стане мерсисайдцев.



Источник утверждает, что после ухода Арне Слота Гакпо начал рассматривать вариант с продолжением карьеры в другом клубе.

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Тоттенхэм