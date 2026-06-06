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Форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Сербии - источник

Нападающий ЦСКА Артём Шуманский может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет Mozzart Sport, интерес к белорусскому форварду проявляет "Партизан". Сообщается, что белградский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста сроком на один сезон.

В соглашение также планируется включить право последующего выкупа игрока. По данным источника, сербская сторона готова взять на себя половину зарплаты нападающего. Окончательное решение по сделке предстоит принять ЦСКА.

Контракт футболиста с армейцами действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

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