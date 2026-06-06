Как пишет Mozzart Sport, интерес к белорусскому форварду проявляет "Партизан". Сообщается, что белградский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста сроком на один сезон.
В соглашение также планируется включить право последующего выкупа игрока. По данным источника, сербская сторона готова взять на себя половину зарплаты нападающего. Окончательное решение по сделке предстоит принять ЦСКА.
Контракт футболиста с армейцами действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Форвард ЦСКА может продолжить карьеру в Сербии - источник
Нападающий ЦСКА Артём Шуманский может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: ПФК ЦСКА