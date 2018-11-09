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Николай Зириков: тренироваться бок о бок с Акинфеевым - неоценимый опыт

Голкипер молодежной команды ЦСКА Николай Зириков заявил, что испытывал незабываемые ощущения во время тренировок с основным составом армейцев.

"Эмоции от тренировок с основным составом? Их сложно описать! Тренироваться бок о бок с Игорем Акинфеевым, под руководством Сергея Ивановича Овчинникова и Виктора Михайловича Гончаренко - это и неоценимый опыт, и незабываемые мгновения. Буду делать все, чтобы меня и в дальнейшем привлекали к работе с главной командой", - цитирует Зирикова официальный сайт ЦСКА.
Теги: Зириков ЦСКА
Сегодня, 16:37
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он тебя материться научит - не водись с ним.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 16:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
он тебя научит как пропускать из двух ударов три гола!

ага, как вчера у рейнджерс было - 1 удар - 2 гола. разве это лучше?)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 16:53)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев уже не тот,в последнем матче пропустил такие две пенки,что стыдно даже вратарю ФНЛ пропускать.Так что учись у него,малый,он тебя научит как пропускать из двух ударов три гола!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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