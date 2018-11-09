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Олег Кононов: "Спартак"? Подождем немного

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0).

"Анжи" создавал проблемы и играл хорошо. Мы начали неудачно второй тайм, но еще один гол снизил напряжение. Планов отдавать преимущество у нас не было. Замены? Игроки сделали свою работу и устали.

"Спартак"? Подождем немного", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 21:53
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#1  zenitchik123   (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Олег Кононов: "Спартак"?
не, не знаю такого...даже не слышал что это
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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