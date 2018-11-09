Олег Кононов: "Спартак"? Подождем немного

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против "Анжи" (2:0)."Анжи" создавал проблемы и играл хорошо. Мы начали неудачно второй тайм, но еще один гол снизил напряжение. Планов отдавать преимущество у нас не было. Замены? Игроки сделали свою работу и устали."Спартак"? Подождем немного", - сказал Кононов.