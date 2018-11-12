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Евгений Кафельников: ничего хорошего Кононов в "Спартак" не принесет

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своим мнением по поводу назначения Олега Кононова на пост тренера красно-белых.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.

– Отношусь никак к назначению Кононова, – сказал Кафельников. – Ничего хорошего он в клуб не принесет.

– Почему?

– Нет материала, с которым Кононов может работать. Нет здоровой обстановки внутри коллектива и вообще всей структуры. Результатов никаких не будет.

– У Кононова же есть опыт работы в РПЛ, тренер добивался успехов с "Краснодаром". Может быть, он сможет вытащить "Спартак"?

– Нет, не сможет. Я в это не верю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Кононов Спартак
Сегодня, 16:16
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#9  nedva  Russia (Сегодня, 16:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Тут неугадвешь
.50 на 50 .я поддержу тренера .



Неслабая такая поддержка тренера, 50/50! smile
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#8  Realist2000   (Сегодня, 16:38)
  • 0
  •  (2)
online

Кафель устроил соревнование с Червем?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
ничего хорошего не принесёт

Ну, не совсем, новые темы глума над спартаком, например, вполне ожидаемы, а то старые уже честно говоря, поднадоели.
И мне очень интересно будет понаблюдать, как мямля будет давать интервью, после естественно ожидаемых просёров: мямлить будет, или жаловаться на судьбу?

...это ты про Семака на послематчевом интервью, как от армейской молодежки по полной получили? ))))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 16:34)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ничего хорошего не принесёт

Ну, не совсем, новые темы глума над спартаком, например, вполне ожидаемы, а то старые уже честно говоря, поднадоели.
И мне очень интересно будет понаблюдать, как мямля будет давать интервью, после естественно ожидаемых просёров: мямлить будет, или жаловаться на судьбу?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 16:31)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
В тройке призеров "Спартак" обязательно будет по окончанию чемпионата.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:31)
  • +1
  •  (1)
online

Тут неугадвешь
.50 на 50 .я поддержу тренера .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:29)
  • +2
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Болеет за:
«Рубин»
Это хорошо, что к Кононову такое скептическое отношение. При таком фоне ему будет легче проходить с командой первые шаги. А иначе, учитывая мясную секту, от него сразу же потребуют чемпионства, срочного вхождения в основу всего молодежного состава и постоянных отчетов переда фанатами.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:29)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Нельзя сравнивать Краснодар со Спартаком. Не потому что некорректно, а потому что Галицкий живет футболом своей команды и его боятся как огня, когда как Федуну футбол и команда пох.

...и много он (Галицкий с Краснодаром) достиг!? ...а при Федуне, мы так или иначе чемпионами стали с весьма посредственным спецом в качестве ГТ !!! ...или хочешь с этим поспорить!?

Кафельников, ИДИ в ЖОПУ не адекват!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:24)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя сравнивать Краснодар со Спартаком. Не потому что некорректно, а потому что Галицкий живет футболом своей команды и его боятся как огня, когда как Федуну футбол и команда пох.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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