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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Кафельников: ничего хорошего Кононов в "Спартак" не принесет
Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своим мнением по поводу назначения Олега Кононова на пост тренера красно-белых.
Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.
– Отношусь никак к назначению Кононова, – сказал Кафельников. – Ничего хорошего он в клуб не принесет.
– Почему?
– Нет материала, с которым Кононов может работать. Нет здоровой обстановки внутри коллектива и вообще всей структуры. Результатов никаких не будет.
– У Кононова же есть опыт работы в РПЛ, тренер добивался успехов с "Краснодаром". Может быть, он сможет вытащить "Спартак"?
– Нет, не сможет. Я в это не верю.
"Спорт-Экспресс"
Сегодня 52-летний специалист подписал контракт со "Спартаком", рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Он сменил на этом посту итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Московский клуб покинул и Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера до прихода Кононова.
– Отношусь никак к назначению Кононова, – сказал Кафельников. – Ничего хорошего он в клуб не принесет.
– Почему?
– Нет материала, с которым Кононов может работать. Нет здоровой обстановки внутри коллектива и вообще всей структуры. Результатов никаких не будет.
– У Кононова же есть опыт работы в РПЛ, тренер добивался успехов с "Краснодаром". Может быть, он сможет вытащить "Спартак"?
– Нет, не сможет. Я в это не верю.
"Спорт-Экспресс"
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