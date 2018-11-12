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"Спартак" и "Зенит" - в одной компании. Сборная неудачников 14-го тура

"Спартак" и "Зенит" в этом туре уступили своим противникам и в очередной раз подтвердили, что в двух самых популярных командах страны сейчас - всё идёт далеко не гладко. О главных виновниках неудач - в традиционной рубрике Rusfootball.info

"Спартак" и "Зенит" - в одной компании. Сборная неудачников 14-го тура

Давид Юрченко, "Енисей"

Пропустил больше всех в прошедшем туре - и нельзя сказать, что в голах нет его вины. В случае с первым мячом "Краснодара" потерял ворота, сместившись левее, и существенно упростил задачу Юрию Газинскому. Когда забивал Классон, застыл в позиции, в которой ничего поделать не мог. Ну и третий мяч - выстрел Каборе из-за пределов штрафной в ближнюю "девятку". Все-таки её голкиперу следует контролировать.

Лоренсо Мельгарехо, "Спартак"

Ничего не дал в атакующем плане: рвался вперёд, но все это было невпопад или лишнее. Если бы бы проблема была только в этом, защитника можно было бы и простить, но Мельгарехо проиграл борьбу Сысуеву, когда тот забивал победный мяч, так что на счету Лоренсо - результативная ошибка.

Раде Дугалич, "Енисей"

Все три центральных защитника Красноярска отвратительно провели игру с "Краснодаром". "Енисей" пропускал, допуская коллективные ошибки, причём достаточно простые. Выяснить, кто из них был хуже, - задача очень непростая, но мы остановимся на Дугаличе, которого обычно многие хвалят и выделяют из состава сибирского клуба. Он, находясь в центре событий, ничем не помог своим партнёрам.

Дмитрий Андреев, "Оренбург"

Уральцы так же, как и "Енисей", ошибались коллективно, но если партнёры Андреева отличались какими-то полезными действиями в поле, хотя бы моментами, но действовали качественно, то положительных впечатлений Андреев, позиционно действующий в этой встрече просто ужасно, не оставил.

Бранислав Иванович, "Зенит"

Стал жертвой московского пионеротряда. Щенников и Влашич, охотно сваливающийся на левый фланг, откровенно допекли серба и заставили его ошибаться. В противостоянии опыта и молодого здорового нахальства на этот раз победило последнее: Иванович много фолил, не успевал за парой "армейцев" и, если брать конкретнее, легко позволил пройти мячу через свою зону, когда ЦСКА забивал второй.


Андрей Ещенко, "Спартак"

Правый защитник наконец-то вернулся в основной состав "Спартака", только легче от этого никому не стало. Оба мяча "Уфы" пришли с правого фланга, где на этот раз действовал россиянин. В это сложно поверить, но болельщики "Спартака" такими темпами начнут требовать появления Петковича в стартовом составе.

Паул Антон, "Крылья Советов"

Совершил чудовищную ошибку в конце игры против "Ахмата". Буквально: сделал голевую передачу сопернику. Неизвестно, к чему Антон готовил поперечный пас вдоль собственной штрафной, но мяч пришёл точно к Иванову, расстрелявшему Рыжикова с комфортной позиции.

Клаудио Маркизио, "Зенит"

Звёздный итальянец продолжает оставаться сувениром для питерских болельщиков - пользы на поле в игре с ЦСКА от него не было никакой. Скорее, даже наоборот. Именно после потери Клаудио троица Чалов-Обляков-Сигурдссон вырвалась на свободное пространство и открыла счёт в результате родившейся атаки. В остальном игра Маркизио - тихая тоска.

Денис Глушаков, "Спартак"

Пусть команда не пропускала, пока Денис был на поле, в этом мало его заслуги. Ничем хорошим капитан "красно-белых" не запомнился - бессмысленное пребывания в центре поля: очень мало передач, не очень хороший процент точных и полное отсутствие обострений.

Роберт Мак, "Зенит"

Примерно такая же история, как и с Глушаковым, - футболист просто вышел на поле и этим из продуктивного решил ограничиться. Никакого продвижения мяча и никакой качественной работы, кроме холостого пробега, - неудивительно, что игрок был заменён еще в перерыве.

Сердар Азмун, "Рубин"

Иранский Месси имел два неплохих момента во втором тайме, но оба раза позволил голкиперу спасти своих. Вообще, "Рубин" должен был дожимать "Локомотив" (если исходить из игровой логики), но плохая реализация Сердара не позволила Казани взять три очка.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: sport-express
sport-weekend
Теги: Зенит Спартак Глушаков Иванович Маркизио Ещенко
Сегодня, 17:21
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#5  михалыч_71   (Сегодня, 18:56)
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Цитата: utekay
а вот это уже серьёзно...ни в какие рамки scream быть в одной компании с этими...слов нет...позорище confused

Да нам тоже как-то...западло .Крысы,кошки...ну вы понимаете.
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#4  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ythe
Ого, попали аж в одну компанию с Зиной! Дотянулись до звезды! Мечт сбылась! smile

Не обольщайся - только в заголовке!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#3  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Ого, попали аж в одну компанию с Зиной! Дотянулись до звезды! Мечт сбылась! smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#2  sssh53  Москва (Сегодня, 17:47)
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Только Зенит на первом месте, а Спартак на девятом. А так конечно по привычке восхваливаем и гнобим
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 17:24)
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Болеет за:
«Зенит»
а вот это уже серьёзно...ни в какие рамки scream быть в одной компании с этими...слов нет...позорище confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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