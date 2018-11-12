Новости партнеров

У Ильзата Ахметова повреждение сустава и связок плеча

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, получивший травму плеча в игре с "Зенитом" (2:0), прошел медицинское обследование.

У игрока выявлены повреждение суставной губы левого плечевого сустава, синдром Банкарта и частичное повреждение плече-лопаточной связки.

О сроках возвращения Ахметова в общую группу будет сообщено позже.

ПФК ЦСКА
Теги: Ахметов ЦСКА
Сегодня, 21:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.