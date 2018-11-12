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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кирилл Набабкин: сборной России нужна победа в каждой игре
Защитник ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Германии, а также прокомментировал победу над "Зенитом" (2:0) в 14-м туре РПЛ.
"Вчера была очень хорошая игра, но получили травмы два игрока, которые должны быть в сборной, и это очень жаль. У меня все хорошо, рад победе над "Зенитом", но я уже оставил это во вчерашнем дне, сейчас я в сборной.
Я главный кандидат на место правого защитника? Посмотрим, я очень рад и горд, что я в сборной, буду делать все, что могу, чтобы помочь команде. Мне без разницы, где и по какой схеме играть, главное — приносить пользу команде.
Понятно, что расклад после ЧМ поменялся, но команда (Германия) все равно остается высокого уровня. Мы будем максимально стараться. Результат важен везде, неважно, контрольный ли это матч или матч Лиги наций. Нам нужна победа в каждой игре. На моей позиции сильным игроком был Филипп Лам. Я следил за его игрой", - цитирует Набабкина Sport24.
"Вчера была очень хорошая игра, но получили травмы два игрока, которые должны быть в сборной, и это очень жаль. У меня все хорошо, рад победе над "Зенитом", но я уже оставил это во вчерашнем дне, сейчас я в сборной.
Я главный кандидат на место правого защитника? Посмотрим, я очень рад и горд, что я в сборной, буду делать все, что могу, чтобы помочь команде. Мне без разницы, где и по какой схеме играть, главное — приносить пользу команде.
Понятно, что расклад после ЧМ поменялся, но команда (Германия) все равно остается высокого уровня. Мы будем максимально стараться. Результат важен везде, неважно, контрольный ли это матч или матч Лиги наций. Нам нужна победа в каждой игре. На моей позиции сильным игроком был Филипп Лам. Я следил за его игрой", - цитирует Набабкина Sport24.
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