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Михаил Гершкович: Каррера за полтора года не выучил русский язык, от него все устали

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что наставники, которые работают в клубах РПЛ, должны владеть русским языком.

"Прежде всего иностранный специалист должен быть хорошего уровня и знать язык. Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит. От него уже устали и футболисты, и сотрудники клуба, потому что он всё время разговаривает через переводчика. Как правило, какие-то скандалы и конфликты возникают именно из-за того, что у людей не хватает терпения общаться на иностранном языке. Так же было и в "Зените", там через три года максимум тренеры уходили. А сейчас пришёл Семак – наш специалист, и команда идёт на первом месте. Да, не всё гладко, но ему нужно время, чтобы войти в ритм и набраться опыта.

Тренеры не работают за рубежом, если не знают языка. Божович успешен в нашем чемпионате, потому что общается на русском. Он хороший тренер, у него есть контакт с игроками один на один и с руководством, причём на русском языке. Да, больших успехов в командах высокого уровня у него не было, но в командах второго эшелона у него нормально получается, потому что он знает язык. Это самое основное, он же должен общаться, передавать свои мысли и воздействовать на игроков. Гвардиола, прежде чем принять "Баварию", полгода изучал немецкий. Слуцкий — тоже хороший пример, он выучил английский язык, работал в Англии и Нидерландах. А в Европе именно английский — основной язык. Тренер, который себя уважает, вряд ли бы пошёл на работу в клуб, не зная языка страны, в которой предстоит трудиться", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
Теги: Гершкович Каррера Спартак
Сегодня, 22:33
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#14  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:40)
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Болеет за:
«Зенит»
У нас некоторые игроки сборной неумеют до сих пор разговар вать на русском. А он просит это от тренера...совсем плохо...
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#13  Critique   (Сегодня, 23:33)
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Гвардиола, прежде чем принять "Баварию", полгода изучал немецкий. Слуцкий — тоже хороший пример, он выучил английский язык,

Гершкович, ты бы знал, какой немецкий у Гвардиолы и какой английский у нашего Слуцкого. Их без переводчиков не понять. То ли им нужно отсосать, то ли уволить.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#12  Ковшик  Беларусь,г.Гомель (Сегодня, 23:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Миша,хоть игрок ты был и отменный,но дурак ты выдающийся!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  Critique   (Сегодня, 23:28)
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Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит.

Следовательно?- для того чтобы выиграть чемпионат русский язык знать не обязательно. А то что игроки устают - так им за это платят, причем нехило так.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 23:17)
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online

Еще один мужественно плюнул вслед Каррере за пердуновскую подачку.
До чего же гнусный спатачок(((( Заказные статьи про подлого Кареру уже давно надоели, как и гавкающие по свистку пердуна шавки.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:13)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: igorspartak
дебил

Нет, ну на возраст-то поравки делай... Заслуженный мастер спорта старый маразматик! joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#8  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 23:05)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
От гершковичей все устали с их беспантовыми школами тренеров


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:04)
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online

Цитата: Брюзга
Миша, а что по Спалетти в своё время не прошёлся?

Неа, пройтись нужно было по Невио Скале, который вовсе тренерскую карреру карьеру завершил, сколько ни похлопывал по плечу (с улыбкой, в очках и спартаковском шарфе) ничего не понимающих по-итальянски румын с югославами из воюющих друг с другом республик! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  igorspartak  Тверь (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Спартак»
дебил


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#5  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (1)
online

А также устали Зе Луиш и Адриано из-за того, что Каррера не выучил бразильское наречие португальского, а уж как устал Бокетти из-за того, что тренер родной язык забыл -- мама родная! Иль ме пардоне: mamma mia! joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#4  Брюзга  Рязань (Сегодня, 22:44)
  • +2
  •  (4)

Миша, а что по Спалетти в своё время не прошёлся? Сидел тихо и не вякал. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#3  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С мыслю согласен, но про знание Слуцким английского улыбнуло:)


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:40)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что делать, когда футболистам дают Российское гражданство, а они не владеют русским.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:39)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Адвокаат тоже по русски не удосужился. Мы от него в восторге.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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