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Михаил Гершкович: Каррера за полтора года не выучил русский язык, от него все устали
Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что наставники, которые работают в клубах РПЛ, должны владеть русским языком.
"Прежде всего иностранный специалист должен быть хорошего уровня и знать язык. Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит. От него уже устали и футболисты, и сотрудники клуба, потому что он всё время разговаривает через переводчика. Как правило, какие-то скандалы и конфликты возникают именно из-за того, что у людей не хватает терпения общаться на иностранном языке. Так же было и в "Зените", там через три года максимум тренеры уходили. А сейчас пришёл Семак – наш специалист, и команда идёт на первом месте. Да, не всё гладко, но ему нужно время, чтобы войти в ритм и набраться опыта.
Тренеры не работают за рубежом, если не знают языка. Божович успешен в нашем чемпионате, потому что общается на русском. Он хороший тренер, у него есть контакт с игроками один на один и с руководством, причём на русском языке. Да, больших успехов в командах высокого уровня у него не было, но в командах второго эшелона у него нормально получается, потому что он знает язык. Это самое основное, он же должен общаться, передавать свои мысли и воздействовать на игроков. Гвардиола, прежде чем принять "Баварию", полгода изучал немецкий. Слуцкий — тоже хороший пример, он выучил английский язык, работал в Англии и Нидерландах. А в Европе именно английский — основной язык. Тренер, который себя уважает, вряд ли бы пошёл на работу в клуб, не зная языка страны, в которой предстоит трудиться", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
"Прежде всего иностранный специалист должен быть хорошего уровня и знать язык. Каррера? Ну, выиграл он чемпионат, прошло полтора года, а на русском языке он так и не говорит. От него уже устали и футболисты, и сотрудники клуба, потому что он всё время разговаривает через переводчика. Как правило, какие-то скандалы и конфликты возникают именно из-за того, что у людей не хватает терпения общаться на иностранном языке. Так же было и в "Зените", там через три года максимум тренеры уходили. А сейчас пришёл Семак – наш специалист, и команда идёт на первом месте. Да, не всё гладко, но ему нужно время, чтобы войти в ритм и набраться опыта.
Тренеры не работают за рубежом, если не знают языка. Божович успешен в нашем чемпионате, потому что общается на русском. Он хороший тренер, у него есть контакт с игроками один на один и с руководством, причём на русском языке. Да, больших успехов в командах высокого уровня у него не было, но в командах второго эшелона у него нормально получается, потому что он знает язык. Это самое основное, он же должен общаться, передавать свои мысли и воздействовать на игроков. Гвардиола, прежде чем принять "Баварию", полгода изучал немецкий. Слуцкий — тоже хороший пример, он выучил английский язык, работал в Англии и Нидерландах. А в Европе именно английский — основной язык. Тренер, который себя уважает, вряд ли бы пошёл на работу в клуб, не зная языка страны, в которой предстоит трудиться", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
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