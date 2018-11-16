Станислав Черчесов: при 0:3 игроки требуют не критики, а помощи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Германии (0:3) подчеркнул, что он не кричал на игроков в перерыве встречи.– Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали. Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.– Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.– Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со стандарта, со штрафного, который сами организовали. Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбол без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать для себя выводы.– Это нормальная ситуация. Немцы начали более агрессивно. Видимо, последние результаты их разозлили, а нас последние результаты успокоили. Поэтому вышли не то чтобы вальяжно, но как-то спокойно. Те скорости, которые они нам предложили на первых минутах, решили судьбу матча. Только что я поздравил своего коллегу с победой и готов отвечать только за то, что мы делали. Чемпионы мира – они, а не мы. Поэтому в какой-то степени они должны быть чуть-чуть лучше. Но это никогда ни о чем не говорит.Мы хотели выиграть, и любую команду можно обыгрывать.