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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: при 0:3 игроки требуют не критики, а помощи
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Германии (0:3) подчеркнул, что он не кричал на игроков в перерыве встречи.
– Можно ли было таким составом сыграть лучше? И если 0:3 с Уругваем помогли стать лучше, как эти 0:3 помогут стать сильнее?
– Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали. Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.
– Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?
– Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.
– Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как вы объясняете, что впервые за год такие легкие голы команда пропускает?
– Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со стандарта, со штрафного, который сами организовали. Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбол без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать для себя выводы.
– Как вы оцените игру Германии? Такой счет на табло, потому что немцы сильнее России, или из-за кадровых проблем?
– Это нормальная ситуация. Немцы начали более агрессивно. Видимо, последние результаты их разозлили, а нас последние результаты успокоили. Поэтому вышли не то чтобы вальяжно, но как-то спокойно. Те скорости, которые они нам предложили на первых минутах, решили судьбу матча. Только что я поздравил своего коллегу с победой и готов отвечать только за то, что мы делали. Чемпионы мира – они, а не мы. Поэтому в какой-то степени они должны быть чуть-чуть лучше. Но это никогда ни о чем не говорит.
Мы хотели выиграть, и любую команду можно обыгрывать.
"Спорт-Экспресс"
– Можно ли было таким составом сыграть лучше? И если 0:3 с Уругваем помогли стать лучше, как эти 0:3 помогут стать сильнее?
– Я уже и до игры сказал – не спрашивайте про травмированных. Это рабочая ситуация, мы на нее не реагируем. Вне зависимости от того, кто на поле. Во втором тайме мы это показали. Но почему-то мы вышли с первых минут и по какой-то причине не были готовы к тем скоростям, которые предложили немцы. Хотя и вчера, и сегодня на установке говорили. Какая-то сыгранность нужна, но поражение есть поражение, и мы не ищем оправданий. Надо сделать анализ и двигаться дальше.
– Что было сказано в перерыве, что во второй 45-минутке команда преобразилась?
– Если вы думаете, что я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.
– Вы уже сказали про скорости в первом тайме. Но как вы объясняете, что впервые за год такие легкие голы команда пропускает?
– Позволю себе не согласиться. С Уругваем мы такие же голы пропускали. Со стандарта, со штрафного, который сами организовали. Не хотелось бы переходить на личности. Мы спокойно проанализируем, кто как сыграл. Футбол без ошибок не бывает. Естественно, мы хотели по-другому играть и себя проявить. Будем анализировать и делать для себя выводы.
– Как вы оцените игру Германии? Такой счет на табло, потому что немцы сильнее России, или из-за кадровых проблем?
– Это нормальная ситуация. Немцы начали более агрессивно. Видимо, последние результаты их разозлили, а нас последние результаты успокоили. Поэтому вышли не то чтобы вальяжно, но как-то спокойно. Те скорости, которые они нам предложили на первых минутах, решили судьбу матча. Только что я поздравил своего коллегу с победой и готов отвечать только за то, что мы делали. Чемпионы мира – они, а не мы. Поэтому в какой-то степени они должны быть чуть-чуть лучше. Но это никогда ни о чем не говорит.
Мы хотели выиграть, и любую команду можно обыгрывать.
"Спорт-Экспресс"
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