Йоахим Лев: Швайнштайгеру и Ламу нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в товарищеском матче над Россией (3:0) подчеркнул, что его удивил полузащитник Кай Хаферц.– Ему всего 19 лет, он очень хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и хорошо видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. И в будущем мы на него рассчитываем.– Это очень перспективные игроки, они выделяются по сравнению с другими годами. В будущем, думаю, они станут стержнем команды. Хаферц, например. Главное, чтобы они играли стабильно, а для этого нужно время. Так в свое время росли и Швайнштайгер, и Лам. Им тоже нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень.