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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Йоахим Лев: Швайнштайгеру и Ламу нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в товарищеском матче над Россией (3:0) подчеркнул, что его удивил полузащитник Кай Хаферц.
– Вопрос о Хаферце, сделавшем голевую передачу. Насколько перспективен этот игрок?
– Ему всего 19 лет, он очень хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и хорошо видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. И в будущем мы на него рассчитываем.
– В стартовом составе было шесть игроков 95-96 годов рождения.
– Это очень перспективные игроки, они выделяются по сравнению с другими годами. В будущем, думаю, они станут стержнем команды. Хаферц, например. Главное, чтобы они играли стабильно, а для этого нужно время. Так в свое время росли и Швайнштайгер, и Лам. Им тоже нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень.
"Спорт-Экспресс"
– Вопрос о Хаферце, сделавшем голевую передачу. Насколько перспективен этот игрок?
– Ему всего 19 лет, он очень хорошо развивается и выглядит очень зрелым на поле. Отлично работает с мячом и хорошо видит поле. Мне нравится, как он выбегает в атаку, это очень хорошее качество. В октябре он не был на сборах. Сейчас видел его на нескольких тренировках, и он меня положительно удивил. И в будущем мы на него рассчитываем.
– В стартовом составе было шесть игроков 95-96 годов рождения.
– Это очень перспективные игроки, они выделяются по сравнению с другими годами. В будущем, думаю, они станут стержнем команды. Хаферц, например. Главное, чтобы они играли стабильно, а для этого нужно время. Так в свое время росли и Швайнштайгер, и Лам. Им тоже нужно было время, чтобы выйти на мировой уровень.
"Спорт-Экспресс"
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