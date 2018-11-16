Гаджи Гаджиев: неправильно всё валить на несыгранность состава

Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту порталаВладиславу Щеколдину высказался об исходе матча Германия – Россия.- В первом тайме была невыразительная игра. За последнее время один из наиболее слабых вариантов в исполнении нашей национальной сборной. Было слишком много свободы для игроков сборной Германии. Мы давали много свободного пространства, были разрывы между линиями в наших построениях.И эпизоды, когда игроки обороны оставались вдвоём против двух-трёх атакующих немцев – их было довольно много. Наши игроки часто не успевали за соперниками, и часто оппоненты получали передачи за спинами наших защитников. Конечно, несыгранность этого состава отражалась. Но тут не только об этом должна быть речь: проблема ведь была не только во взаимодействии между собой защитников, но и во взаимодействиях между собой групп линий.Во втором тайме сборная Германии, конечно, действовала уже не так интенсивно и динамично. Но можно также говорить и о том, что во втором отрезке наша команда также играла более организовано и дисциплинировано. Но моментов у ворот соперников мы толком не создали.- Иными словами это была значительно обновлённая команда. Мы увидели резервных игроков основного состава. Это, конечно, не вторая сборная России, но её резервный состав из первых 25 человек. На данный моменты были вызваны те, кто готов. Мы ведь уже ни раз и не два повторяли: хорошо, что к Чемпионату Мира у нас подошли Кузяев, Зобнин, Головин, Черышев. Они хорошо сыграли на ЧМ, но в предшествующем году были ещё далеко не те. Сейчас кроме Кузяева, никого из них на поле не было. На поле был ближайший резерв команды.Плюс, на поле не выходил Чалов. Так что у нас ещё есть ребята на подходе к основной команде. Но когда мы об этом говорим, не должны забывать что и у других команд есть свои резервы. Ведь эта сборная Германии была далеко не самой звёздной, ведь так?- Мы, конечно, в плане глубины состава и конкуренции за место основного игрока уступаем лидерам мирового футбола. Сборная Германии хоть и выступила на Чемпионате Мира весьма неудачно – всё равно остаётся одной из наиболее развитых футбольных стран. И одна из наиболее стабильных сборных. И клубы из Германии довольно стабильно выступают в еврокубках. И их резерв значительно глубже и серьёзнее чем у нас.И всё это в первом тайме наглядно и проявилось. При этом обескураживает то, что оппонентам в первой половине матча всё давалось слишком уж легко. Нет, было понятно, что мы играем с квалифицированной командой. Но мы слишком уж заметно проигрывали в начале встречи по целому ряду компонентов.Во втором тайме было понятно, что Черчесов разъяснил команде в том числе те вещи, которые они итак хорошо знают. У нас так часто бывает: мы знаем, но не делаем. И этим, увы, мы периодически и отличаемся на фоне той же Германии.- Вчера многие из футболистов не сыграли в свою силу. Например, не сыграл в свою силу Ари. Плюс, мы не видели на поле Чалова. Как мне кажется – он также перспектива для нашей сборной. Плюс не было Ахметова из-за травмы. Всех тех, кого можно считать перспективными, но кого вчера не было на поле перечислять не будут.Но не могу не отметить что вчера многим нашим игрокам не удалось сыграть в свою силу. Понятно, что у нас есть и другие игроки. Например, молодые ребята, что смогут неплохо себя проявить через пару лет. На Чемпионате Европы. Если мы туда попадём.- Нет. Нельзя всё валить на не сыгранность. Нельзя делать из неё главную проблему. Ведь есть основополагающие требования к игрокам. И эти базовые требования в матче с Германией не соблюдались.К примеру, прямо перед началом ЧМ мы сыграли два матча, в которых для специалистов было ясно – после таких нагрузок сложно провести качественный матч. Тогда это было ясно. И игроки тогда жаловались на тяжелые ноги. К примеру, тогда Дзагоев об этом весьма выразительно говорил. Если тогда игроков перегрузили – то та ситуация в преддверии старта данного турнира была нормальной. Ведь после такой загрузки дать футболистам небольшой отдых, и у них будет совсем другое состояние. И будут совсем другие ноги. И действия на поле будут более точными, качественными и быстрыми. Тогда в этой ситуации было всё понятно.Но сейчас другая ситуация. Таких нагрузок на футболистов перед этим матчем не было. Да, можно говорить о том, что у игроков есть усталость от множества игр. Сезон подходит к концу, и тут может быть усталость от внутреннего календаря. Но всё-таки, как мне кажется, проблема не в этом. И не в несыгранности.Игроки, вне зависимости от того, насколько друг друга хорошо знают и понимают – должны выполнять свои базовые обязанности. О чём можно сказать: скорее психологическая составляющая повлияла, и уровень игроков. Что соперник был более квалифицирован. Германия была быстрее: как с мячом, так и без мяча. И наши игроки не успевали за ними. И защитники упускали игроков атаки себе за спину.Во втором тайме команда ведь выходила на поле куда более собранной. Тут сложно определить, что сильнее на это повлияло – то что оппоненты снизили обороты, или что наша команда добавила. Это ведь аксиома: команда играет на поле так, как ей позволяет это делать соперник.Если встречаешься с командой ниже классом, возможностей для игры у твоей команды больше. Если же класс оппонента выше твоего – твои возможности ограничены тем, что позволяет соперник.Во втором тайме оборона нашей сборной стала играть выше, и пошёл высокий прессинг. В том числе и на половине поля соперников. Пространство у оппонентов стало ограниченным. И времени Германии на раскачку наши игроки уже столько не давали. И моменты у наших ворот перестали возникать.Скорее всего тут повлияли оба фактора: с одной стороны, наши игроки «получили от тренера» в раздевалке. Но успокоились, разобрались и разозлились на себя. И начали действовать быстрее, решительнее, компактнее и строже в обороне. Но и немцы, ведя 3:0 в какой-то мере расслабились.- Вы знаете, работать нужно всегда много. И всегда нужно работать со всеми. Идея что с футболистами сборной Германии не нужно работать, поскольку они итак высокого уровня – это ложная идея. Это заблуждение.Наоборот, чем выше уровень исполнителей, тем более точная, конкретная, тонкая, но всё равно напряжённая работа должна быть. Ведь поднять игрока с уровня новичка до мастера в десятки раз проще, чем с мастера до игрока экстра-класса. Чем выше имеющийся уровень, тем сложнее сделать следующий шаг вверх. Тут на каждом шагу нужна гораздо более тонкая и кропотливая работа. А работать нужно всегда, всем и много – это закон.Конечно, нашим ребятам нужно добавлять. Как только ты решил, что уже всё, и дальше расти некуда – тут довольно быстро профессиональный футболист уже и заканчивается. Работы всегда вагон – это естественно.Мы просто можем говорить, что у сборной много проблем. Когда команда играет с соперниками слабее уровнем – мы видели, что наша сборная выглядела лучше, сильнее соперника. И число проблем обозначалась меньшая. А такие игры тем и хороши что эти проблемы высвечиваются намного ярче. И их на обычных тренировках, или при относительно легких играх можно и не увидеть.Ведь насколько легко игроки сборной Германии проникали в зону непосредственной угрозы воротам. Один футболист открывается в центре в недодачу, а другой – за спину защитнику. И моментально у нас возникают разрывы в обороне. А для соперников – свободные зоны, пространство между игроками. И у наших защитников становятся «открытые спины». А ведь одно из основных требований к защитникам – чтобы они не пускали игроков себе за спину. Если защитник пустил атакующего игрока себе за спину, то, дай Бог – его успеет подстраховать другой защитник или вратарь.И это основное требование к защитникам: не должен уступать в борьбе, не должен пускать игрока за спину. Но сколько таких моментов было в первом тайме? А ведь после перерыва этого уже не было.