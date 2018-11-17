Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Навбахора» (Узбекистан) Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матча Лиги наций между командами России и Швеции, а также рассказал о своем отношении к вызову в российскую сборную нападающего Ари.

- В чем, на ваш взгляд, причины крупного поражения от сборной Германии?

- Не могу здесь что-то комментировать, поскольку не смотрел этот матч. Не смог посмотреть, так как игра проходила довольно поздно. Да и товарищеская игра. Знаю только о результате 0:3.

- Сильно расстроил этот результат?

- Нет, нельзя, думаю, так сказать. В какой-то степени это, наверное, закономерно. Было понятно, что наша команда слабее сборной Германии. В принципе такой результат неожиданностью не стал.

- В матче со сборной Швеции чего ожидаете?

- Этот матч обязательно посмотрю. Это уже матч, имеющий турнирное значение. Там уже другая мотивация, другие задачи — может быть, и какие-то изменения в составе будут. Так что будет интересно.

- Какое впечатление отставила игра команды Швеции в октябрьском матче с нашей сборной?

- Шведская сборная всегда была хороша. У них мобильная команда, очень мне понравилась. Да, конечно, дома они отдали игру с турками: вели по ходу матча 2:0 и проиграли в итоге. Но шансы на выход в случае победы над турками и нашей командой у них есть. Здесь, думаю, у нас с ними будет игра за первое место. Нам будет трудно. Команда у шведов, повторюсь, очень приличная. В домашнем матче мы со шведами сыграли вничью, и это было очень хорошим результатом для нас. Можно сказать, что тогда повезло. Потому что по игре они должны были бы взять три очка. Надеюсь, что очко, заработанное в первом матче, поможет нам в будущем завоевать первое место. Да, у нас нет некоторых игроков, но есть другие футболисты, которые должны приезжать в сборную и с желанием играть, выходить на поле и навязывать борьбу на каждом участке, биться за честь страны — это самое главное. Не понимаю, когда говорят, что у нас нет игроков. Что нет Дзюбы, Кокорина, Головина, что вот, мол, катастрофа. А для чего тогда другие футболисты? У них есть самолюбие, у них должна быть мотивация. Они должны выходить и доказывать. Надо стремиться в сборную. Каждый футболист мечтает играть за сборную своей страны.

- А как вы отнеслись к приглашению в команду натурализованного игрока Ари?

- Не с восторгом, конечно. Мы что, не можем у себя найти футболистов? Мы сами себя не уважаем с этой натурализацией иностранных футболистов. Сейчас таких игроков у нас пять, а где пять, там и десять будет. Это неправильно. А между тем футболист говорит такие «уникальные» слова, что он всю жизнь мечтал играть за сборную России. Но до этого он играл за юношескую сборную Бразилии. Он что, разве не мечтал играть за сборную Бразилии? Но самое главное, что мы сами себя перестали уважать. Надо растить свои кадры, надо что-то делать, а не кричать о том, что у нас все хорошо, что у нас большой прогресс. Клубы у нас вымирают. Команды не могут существовать, закрываются. Одиннадцать команд за время проведения чемпионата мира банкротами стали! О чем можно говорить? Зачем самих себя обманывать?

Rusfootball.info
Теги: Канчельскис Ари Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 12:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.