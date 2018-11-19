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Андреас Гранквист сравнил Дзюбу и Ари перед матчем с Россией

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист сравнил форвардов сборной России Артема Дзюбу и Ари.

"Дзюба — физически сильный, мы неоднократно сталкивались. Ари — больше дриблер, он все-таки бразилец. Но кто бы ни вышел в составе, будет интересно с ними встретиться.

Мы проанализировали игру России, на ЧМ наконец-то сработала их система. Раньше они играли в атаку, сейчас стали действовать ниже, играть на контратаках, использовать длинные мячи в расчете на Дзюбу. Сейчас Россию устраивает ничья, не думаю, что игра будет отличной от той, что в Калининграде.

Я вижу, что соответствую уровню сборной. По матчам с Россией и Турцией чувствовал себя хорошо. Сейчас наш клуб вышел в элитный дивизион, и это здорово. Янне хотел, чтобы я пробегал дополнительные круги, но я считаю, что защитник может сыграть на опыте. Может быть, я чуть больше уставал после матчей сборной.

Я хорошо знаю сборную России, пять лет провел в этом чемпионате. Но наши скауты плотно поработали, видеоаналитики владеют полной информацией", - цитирует Гранквиста Sport24.
Теги: Гранквист Дзюба Ари Сборная Швеции Сборная России
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