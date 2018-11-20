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Игорь Коновалов может заменить Паредеса в "Зените"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов может продолжить свою карьеру в "Зените".

22-летний центральный хавбек рассматривается спортивным департаментом петербургского клуба в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

В клубе держат в уме возможный уход Леандро Паредеса. Игрока уровня аргентинца найти зимой непросто, поэтому петербуржцы обратили внимание на внутренний рынок. Сейчас прорабатываются возможные варианты сделки по Коновалову. В качестве компенсации рассматривается обмен Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, которого не очень устраивает текущая роль в команде Сергея Семака, сообщает Nevasport.ru.
Теги: Коновалов И. Зенит Рубин
Вчера, 22:27
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#4  ljubljana  Over here (Вчера, 22:45)
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Цитата: acetophenon
Поменять часы на трусы? Хороший московский бизнес.

И тут Москва.Лечитесь там, скоро еще и грипп попрет
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 22:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поменять часы на трусы? Хороший московский бизнес.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Вчера, 22:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, этот то покруче Паредеса, красных не получает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 22:30)
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online
Болеет за:
ЦСКА
да вроде была новость...или я на чемпе читал
ну это же бред
пусть парень играет
почти все, кто уходил из Рубина в Зенит - не заиграли
да еще и давление какое...вместо системообразующего игрока....да и паренек пока еще стабильностью не блещет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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