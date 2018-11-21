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Сборная России проиграла Швеции и не вышла в дивизион А Лиги Наций

Сборная России проиграла Швеции в гостях в заключительном матче группового турнира дивизиона B Лиги наций.

Швеция выиграла группу и вышла в дивизион А. Россия не получила повышения и останется во втором дивизионе.

Лига наций УЕФА

6 тур

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция)

Швеция – Россия 2:0

Голы: Линделёф, 41, Берг, 72

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Олссон (Телин, 70), Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон (Свенссон, 79), Олссон (Гвидетти, 89).

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46).
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 00:36
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#63  dryhnozaurus   (Сегодня, 03:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: panin
Сука. Вся Россия понимала что с Ари и заболотным ничего не светит. Зато Чалов и миранчуки сидят. Пиздец

Ахметов сидит еще. Все норм. На усиление игры выходит Камболов. КАМБОЛОВ, сцуко!!! Атаку усиливать, креативную составляющую...

Цитата: xxxmasterxxx
Незаменимые есть, без Черышева, Зобнина и Фернандеса наша сборная не в состоянии играть.

Головина забыл
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#62  imaginary   (Сегодня, 01:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: anonymous
самый позорный тренер за всю нашу историю, кроме чуда на чм конечно

ой, да ладно в истерику-то впадать, сгоняй сегодня говёнейшую ничейку - это был бы лучший год в истории российского футбола
а так всё логично, ну какой дивизион А, особенно с такими траблами в составе
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#61  anonymous   (Сегодня, 01:31)
  • +1
  •  (3)

самый позорный тренер за всю нашу историю, кроме чуда на чм конечно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#60  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 01:28)
  • +2
  •  (2)

Если проигрываем в одну калитку с.раным шведам, то что можно говорить про сборную - сброд, го.вно одно. что делают в команде Нойштедтер, Заболотный Набабкин, Ионов, Ерохин, Комболов??? Ионов незабивной.- практически в каждом матче имеет по одному стопроцентному моменту и никогда не использует.Забей ион и другая былы бы игра.. Нойштедтерв защите это пожар.Набабкина за какие заслуги взял черчес.? Чалова, лучшего бомбардира, маринует на скамье. а в штрафной играть некому, нет игрока. которрый не боится брать игру на себя, одни бессмыленные навесы. Ероха получает мяч в щтрафной и тут же пасует нзад, да еще и неточно. Еще один хороший1 момент упустил Ероха - навес с фланга на голову и вместо скидки на одного Дзюбу, он бьет по воротам.. Комболов и Ари это вообще ужас. Одним словом полная БЕЗНАДЕГА.. Усатый тарака нна выход.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#59  _strelez_  ростов (Сегодня, 01:18)
  • 0
  •  (2)

Цитата: CSKA085
Цитата: Quincy
Кончилась сказка для сборной,карета превратилась в тыкву,в общем то ожидаемо....

а в чем сказка была? играли дома все матчи,плюс настроились конечно хорошо.

вот именно... а сегодня игроки *не настроились*...типо, игра была не важная, зато мы в ЧМ ого го... были..
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#58  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:10)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Увы, обнаружилась МАЛАЯ ГЛУБИНА СОСТАВА. Если комментаторы говорили что Германия могла собрать 3-4 состава подобных в игре с нами, то у нас как-то второй состав отсутствует, есть основной , а дальше по счету только третий ,который и играл сегодня. А молодежь надо смелей внедрять.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#57  T 34  Москва (Сегодня, 01:09)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Br.Li
Ещё недавно мы мечтали о выходе из группы на ЧМ с такими командами как СА и Египет!
А теперь для нас неудача,невыход из группы со Шведами!

добавим что Шведы на ЧМ 2018 тоже четвертьфиналисты, при этом из состава ЧМ у нас сегодня лишь 2 игрока

Плюсую!

Цитата: _strelez_
чистый пройоб тренера... имея не плохую скамейку,

Ты дебил????
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
#56  _strelez_  ростов (Сегодня, 01:08)
  • +3
  •  (7)

чистый пройоб тренера... имея не плохую скамейку, выпустить пол состава отстоя - это нужно быть очень *продвинутым*... совет игрокам : если хотите быть в сборной, пока этот тренер у руля - отдавайте честь, как дзюба...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#55  T 34  Москва (Сегодня, 01:05)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: werty1001
По-моему ничейку сгонять вышли, но не фортануло, зато узнаваемый стиль безысходности снова с нами.

Узнаваемый стиль безысходности был у нас при Капелло и Слуцком! А при Черчесове,появилась надежда.
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
#54  WhiteBoss   (Сегодня, 01:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
а теперь обратно в болото,квакать (с)
Регистрация: 14.04.2018 [жалоба]
#53  Quincy   (Сегодня, 01:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
а в чем сказка была? играли дома все матчи,плюс настроились конечно хорошо.

Как бы там не было,все равно без труда ничего не бывает,понятно что дома и жребий удачный и фарт,но сколько было до этого хороших жеребьевок и проходных групп,когда то должно было выстрелить))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#52  imaginary   (Сегодня, 00:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Antip7

Я бы еще добавил Ари и Газинского

тогда можно весь стартовый состав добавлять ))

может окромя Кузяева и Лунёва
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#51  Antip7   (Сегодня, 00:57)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Makc33
Цитата: Makc33
Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?

Он лучше
, А если серьезно, то тут бы и Аршавин не помог.Шведы грамотно сыграли полностью переиграли тактически . Во втором тайме ловили на контрах ,поймали а длее по счету.Грамотно выстроенная игра да и ничем сборная России не сильнее,результат не удивляет,максимум могли играть на ничью.В принципе они и вышли играть на ничью изначально


У нас тактика не меняется с чемпионата Мира. "Пни на Дзюбу" и "Бразилия в основе" уже не работает.. все это раскусили еще позавчера.

Цитата: imaginary
Набабкин, Ерохин, Полоз, Ионов... как эти люди оказались в сборной? можно сказать, что других нет, но этими парнями только в районе стыковых матчей в рфпл болтаться..

Я бы еще добавил Ари и Газинского
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#50  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:55)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По-моему ничейку сгонять вышли, но не фортануло, зато узнаваемый стиль безысходности снова с нами.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#49  CSKA085  Москва (Сегодня, 00:55)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Кончилась сказка для сборной,карета превратилась в тыкву,в общем то ожидаемо....

а в чем сказка была? играли дома все матчи,плюс настроились конечно хорошо.
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#48  imaginary   (Сегодня, 00:55)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Набабкин, Ерохин, Полоз, Ионов... как эти люди оказались в сборной? можно сказать, что других нет, но этими парнями только в районе стыковых матчей в рфпл болтаться..
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#47  boralex  саратов (Сегодня, 00:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Хотели повышения в классе, а оказалось, что с таким составом и повышать нечего..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#46  Fenix   (Сегодня, 00:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Сборная России играла чуть,ли не 3-им составом! Если бы играла сборная Черчесова ,образца 2018,то они бы обыграли шведов по любому! Учытывайте,долбoебы!


--------------------
Поднимаюсь из пепла и снова иду.
Регистрация: 15.12.2014 [жалоба]
#45  Makc33   (Сегодня, 00:55)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Makc33
Цитата: Makc33
Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?

Он лучше
, А если серьезно, то тут бы и Аршавин не помог.Шведы грамотно сыграли полностью переиграли тактически ,играли гораздо быстрее Во втором тайме ловили на контрах ,поймали а далее по счету.Грамотно выстроенная игра, да и ничем сборная России не сильнее,результат не удивляет,максимум могли играть на ничью.В принципе они и вышли играть на ничью изначально
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#44  _strelez_  ростов (Сегодня, 00:55)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Zamba
А теперь для нас неудача,невыход из группы со Шведами!

дело , даже, не в не выходе, а в полнейшем отстое по игре...даже намека не было, что эта сборная хотела выиграть... после 1 гола особо не напрягались... а после 2-го уже ходили опущенными...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#43  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:55)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова?

А кто по нем плачет? Пара зомбированных ослов?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#42  Makc33   (Сегодня, 00:54)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Makc33
Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?

Он лучше
, А если серьезно, то тут бы и Аршавин не помог.Шведы грамотно сыграли полностью переиграли тактически . Во втором тайме ловили на контрах ,поймали а длее по счету.Грамотно выстроенная игра да и ничем сборная России не сильнее,результат не удивляет,максимум могли играть на ничью.В принципе они и вышли играть на ничью изначально
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#41  Quincy   (Сегодня, 00:53)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кончилась сказка для сборной,карета превратилась в тыкву,в общем то ожидаемо....
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#40  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 00:53)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ты бы проспался, прежде чем глупости говорить! Если уж и сравнивать, то не тёплое с мягким. Можно поспорить хуже или лучше он Кержакова (ибо - одно амплуа), но пока рановато.
Цитата: Makc33
Он лучше



Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#39  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:51)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?

Он лучше

чем?


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#38  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:50)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Br.Li
Ещё недавно мы мечтали о выходе из группы на ЧМ с такими командами как СА и Египет!
А теперь для нас неудача,невыход из группы со Шведами!

добавим что Шведы на ЧМ 2018 тоже четвертьфиналисты, при этом из состава ЧМ у нас сегодня лишь 2 игрока


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#37  _strelez_  ростов (Сегодня, 00:50)
  • +6
  •  (8)

накуй такую сборную и , конкретно, её тренера... столько просрать не каждый сможет... и ЧМ здесь не показатель, а , скорее, случай, судя по всему...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#36  Makc33   (Сегодня, 00:49)
  • -3
  •  (13)

Цитата: Skyline
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?

Он лучше
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#35  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:48)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
не понимаю нытья про чалова? он что новый Аршавин?


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#34  xxxmasterxxx  x (Сегодня, 00:48)
  • +8
  •  (8)

Незаменимые есть, без Черышева, Зобнина и Фернандеса наша сборная не в состоянии играть.
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
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